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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6612661366146615

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 205
В діапазоні 26-27
2%
5
27-28
11%
23
28-29
72%
147
Більше 30
15%
30
Всього голосів : 205
Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 10:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  freeze написав:Последний раз поднимал цену в феврале 2019 года

То у Вас дохід вже 1,5р. НЕ росте, чи за рахунок збільшення оборотів/чи клієнтів, Вам таки вдалось збільшити прибуток?
(якщо так, то на скільки % зросло? )
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 10:40

  Долярчик написав:
  freeze написав:Последний раз поднимал цену в феврале 2019 года

То у Вас дохід вже 1,5р. НЕ росте, чи за рахунок збільшення оборотів/чи клієнтів, Вам таки вдалось збільшити прибуток?
(якщо так, то на скільки % зросло? )


Нет, ни доход ни оборот не растёт ни у меня, ни у головной конторы в Киеве.
Да и с чего собственно расти, когда покупательная способность не растёт, всякие ВВП падают, карантины и тд.
Прошедшее лето можно было признать относительно бодрым, многие начали делать ремонты, на месте обанкротивших заведений питания пришли новые оптимисты, стали менять интерьеры и тд. Но сентябрь и октябрь опять выглядят очень неважно. Крупные заказчики вообще затаились.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 10:40

Starikan
безработный... а по сути канечна большинство пересичных пытается обойти любые затраты, коммуналку плачу токо ту, шо могут отключить. как это влияет на моё шуточное, но в нашей стране на 100% реальное мнение или вы из этих:
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых,
В заботу банка о клиентах…
В русалок верю, в домовых.

Я верю в то, что снизят цены,
Что развивается страна,
Что мне с соседом не изменит
Моя любимая жена.

Гадалке верю, что на картах
За деньги нагадает мне,
Что скоро стану жить богато,
И буду счастлив я вдвойне.

Я верю что учитель в школе
Совсем не хочет взятки брать,
Что он детей по доброй воле
На совесть будет обучать.

Я верю страховой конторе,
В которой клерки говорят,
Что если вдруг случится горе,
Мне все убытки возместят.

Конечно, верю депутатам,
И всем политикам, ага,
Премьеру и его ребятам,
Страну раздевшим донага.

Я верю в то, что все уколы
И те таблетки, что дают,
Лишь закаляют силу воли
И только пользу принесут.

Я свято верю этим людям,
Что поселили меня здесь,
Что лишь у них я счастлив буду…
Как где? В палате №6!
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 11:54

  freeze написав:
  Долярчик написав:
  freeze написав:Последний раз поднимал цену в феврале 2019 года

То у Вас дохід вже 1,5р. НЕ росте, чи за рахунок збільшення оборотів/чи клієнтів, Вам таки вдалось збільшити прибуток?
(якщо так, то на скільки % зросло? )


Нет, ни доход ни оборот не растёт ни у меня, ни у головной конторы в Киеве.
Да и с чего собственно расти, когда покупательная способность не растёт, всякие ВВП падают, карантины и тд.
Прошедшее лето можно было признать относительно бодрым, многие начали делать ремонты, на месте обанкротивших заведений питания пришли новые оптимисты, стали менять интерьеры и тд. Но сентябрь и октябрь опять выглядят очень неважно. Крупные заказчики вообще затаились.

Мдяяяяяяя :roll:

Ну, і влітку(в першій половині) - було трохи "пожвавлення" торгівлі, думаю за рахунок "відкладеного попиту".

Я, от в кінці літа, добряче затарився товаром на "перспективу осіннього пожвавлення торгівлі", але так бачу, що мало що буду добирати на "перспективу передноворічної/грудневої торгівлі" :roll:

Так що -
ДумаЮ!
ДіЮ!
БагатіЮ!
(з останнім щось не дуже виходить, так як котлета була на початку року під 2 Фонда, так і залишилась)
- ну, хоч, як не примножив, то зберіг! :D (хоч слово "зберіг" - твердо можна буде писати в кінці року, коли свою котлетку забетоную) :idea:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 12:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:(з останнім щось не дуже виходить, так як котлета була на початку року під 2 Фонда, так і залишилась)
Зображення
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 13:39

  чик написав:Starikan
безработный...

Наверное, лет 20-30 уже? 8)

PS. А жить, постоянно держа в уме мораль приведенных вам стишат, вообще невозможно.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 13:48

  andrein написав:Немного статистики оттуда.

1. Промышленное производство (г/г) - Германия: -9,6%.
22 месяца непрерывного обрушения!
2. Объём промышленного производства еврозоны (г/г): -7,2%.
22 месяца непрерывного падения!
3. Объём промышленного производства Великобритании (г/г): -6,4%.
15 месяцев непрерывного снижения!
4. Объем промышленного производства в США, г/г: -7,28%.
7 месяцев непрерывного обрушения!

Наверное, у них ужасная коРРРупция, с которой мы так любим бороться :wink: и считаем причиной всех бед Украины.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 17:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Утром дерется наш не патриот .

А в тому є і плюс - був би патріот, було би шкода, дуже шкода, а так має те, що має мати, побіжить до московських попів і ті його втішать та уму - розуму згідно методичок ФСБ навчать :twisted:
  холява написав:Короче прибыль уменьшится.

Надзвичайно важливо щоб вона таки була :oops:
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 17:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Искатель написав:Удивительно, что так долго место было вакантным. Возможно, кстати, именно с тем, что место было не занято, связана и пассивность НБУ в последние недели.

На мой взгляд, пассивность НБУ в последние недели связана с полным отсутствием поводов для какой-либо активности.

А теперь переходим по сылке, которую Вы процитировали и читаем:
НБУ написав:Із серпня 2020 року Олексій Лупін виконував обов’язки директора Департаменту відкритих ринків. До цього впродовж останніх шести років він працював начальником відділу операцій на фінансових ринках цього ж департаменту.

Он уже пару месяцев руководит этим департаментом. Именно тогда начались поиски новой тактики. Можно предположить, что гиперактивность до последней пары недель была следствием желания получить постоянную должность.

Позволю себе привести ссылку на мое видение картины. Это было написано около месяца тому назад по результатам наблюдений за предшествовавший этому месяц. Как раз все описываемое начинало происходить с августа, когда нынешний назначенец стал и.о. О персонаях я тогда ничего не знал.
Справедливости ради, должен заметить, что к окончанию "испытательного срока" лишних движений стало меньше.

В любом случае, в связи с этим назначением, новую метлу ждать не стоит.

Чуть более раннее наблюдение.
Сибарит
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