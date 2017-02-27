То у Вас дохід вже 1,5р. НЕ росте, чи за рахунок збільшення оборотів/чи клієнтів, Вам таки вдалось збільшити прибуток?
(якщо так, то на скільки % зросло? )
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 18 жов, 2020 10:30
Re: Валютный рынок в контексте ДС
То у Вас дохід вже 1,5р. НЕ росте, чи за рахунок збільшення оборотів/чи клієнтів, Вам таки вдалось збільшити прибуток?
(якщо так, то на скільки % зросло? )
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 18 жов, 2020 10:40
Нет, ни доход ни оборот не растёт ни у меня, ни у головной конторы в Киеве.
Да и с чего собственно расти, когда покупательная способность не растёт, всякие ВВП падают, карантины и тд.
Прошедшее лето можно было признать относительно бодрым, многие начали делать ремонты, на месте обанкротивших заведений питания пришли новые оптимисты, стали менять интерьеры и тд. Но сентябрь и октябрь опять выглядят очень неважно. Крупные заказчики вообще затаились.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Нед 18 жов, 2020 10:40
Starikan
безработный... а по сути канечна большинство пересичных пытается обойти любые затраты, коммуналку плачу токо ту, шо могут отключить. как это влияет на моё шуточное, но в нашей стране на 100% реальное мнение или вы из этих:
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых,
В заботу банка о клиентах…
В русалок верю, в домовых.
Я верю в то, что снизят цены,
Что развивается страна,
Что мне с соседом не изменит
Моя любимая жена.
Гадалке верю, что на картах
За деньги нагадает мне,
Что скоро стану жить богато,
И буду счастлив я вдвойне.
Я верю что учитель в школе
Совсем не хочет взятки брать,
Что он детей по доброй воле
На совесть будет обучать.
Я верю страховой конторе,
В которой клерки говорят,
Что если вдруг случится горе,
Мне все убытки возместят.
Конечно, верю депутатам,
И всем политикам, ага,
Премьеру и его ребятам,
Страну раздевшим донага.
Я верю в то, что все уколы
И те таблетки, что дают,
Лишь закаляют силу воли
И только пользу принесут.
Я свято верю этим людям,
Что поселили меня здесь,
Что лишь у них я счастлив буду…
Как где? В палате №6!
а шо делать?
Додано: Нед 18 жов, 2020 11:54
Мдяяяяяяя
Ну, і влітку(в першій половині) - було трохи "пожвавлення" торгівлі, думаю за рахунок "відкладеного попиту".
Я, от в кінці літа, добряче затарився товаром на "перспективу осіннього пожвавлення торгівлі", але так бачу, що мало що буду добирати на "перспективу передноворічної/грудневої торгівлі"
Так що -
ДумаЮ!
ДіЮ!
БагатіЮ!
(з останнім щось не дуже виходить, так як котлета була на початку року під 2 Фонда, так і залишилась)
- ну, хоч, як не примножив, то зберіг! (хоч слово "зберіг" - твердо можна буде писати в кінці року, коли свою котлетку забетоную)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 18 жов, 2020 12:47
Re: Валютный рынок в контексте ДС
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Нед 18 жов, 2020 13:39
Наверное, лет 20-30 уже?
PS. А жить, постоянно держа в уме мораль приведенных вам стишат, вообще невозможно.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Додано: Нед 18 жов, 2020 13:48
Наверное, у них ужасная коРРРупция, с которой мы так любим бороться и считаем причиной всех бед Украины.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Додано: Нед 18 жов, 2020 17:25
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А в тому є і плюс - був би патріот, було би шкода, дуже шкода, а так має те, що має мати, побіжить до московських попів і ті його втішать та уму - розуму згідно методичок ФСБ навчать
Надзвичайно важливо щоб вона таки була
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Нед 18 жов, 2020 17:38
Re: Валютный рынок в контексте ДС
На мой взгляд, пассивность НБУ в последние недели связана с полным отсутствием поводов для какой-либо активности.
А теперь переходим по сылке, которую Вы процитировали и читаем:
Он уже пару месяцев руководит этим департаментом. Именно тогда начались поиски новой тактики. Можно предположить, что гиперактивность до последней пары недель была следствием желания получить постоянную должность.
Позволю себе привести ссылку на мое видение картины. Это было написано около месяца тому назад по результатам наблюдений за предшествовавший этому месяц. Как раз все описываемое начинало происходить с августа, когда нынешний назначенец стал и.о. О персонаях я тогда ничего не знал.
Справедливости ради, должен заметить, что к окончанию "испытательного срока" лишних движений стало меньше.
В любом случае, в связи с этим назначением, новую метлу ждать не стоит.
Чуть более раннее наблюдение.
Зараз переглядають цей форум: Stan78 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|