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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 18 жов, 2020 18:32
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Всех причастных, с днём работника пищевой промышленности.
Додано: Нед 18 жов, 2020 18:34
Так а кто тебя тянул за язык со своими "аксиомами" ?
Решил ляпнуть трусами об асфальт, получи ответку
Кстати, есть такая аксиома - мужчина должен зарабатывать деньги. А не сидеть безработным у кого-то на шее
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 18 жов, 2020 19:12
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Посоветуйте современны смартфон, чтоб удобно в интернете было
Додано: Нед 18 жов, 2020 19:15
Что-то в жизни научило меня обращать внимание на детали.
1. Пешеходный переход регулируемый.
Машины ехали, а значит пешеходу горел красный.
СВетофор работал, это видно из дальнейшего движения.
2. Камера движется и меняет фокус.
Видос постановочный.
– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
Додано: Нед 18 жов, 2020 19:19
Иждивинец и трепло негодует ? Ну бывает
Зарабатывай деньги, будь полезен обществу. Тогда выдвигай "аксиомы"
И не будь треплом
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 18 жов, 2020 19:24
В твоём бюджете, дедуля
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 18 жов, 2020 19:33
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Вот Друг прислал. Не могу не поделиться.
– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
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