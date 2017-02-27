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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6613661466156616

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 205
В діапазоні 26-27
2%
5
27-28
11%
23
28-29
72%
147
Більше 30
15%
30
Всього голосів : 205
Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 18:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Всех причастных, с днём работника пищевой промышленности.
Игорь
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 18:34

  чик написав:Starikan
а дешёвый приём ad hominen вже поднадоел и вынуждает отвечать тем же - привет васылю :wink:

Так а кто тебя тянул за язык со своими "аксиомами" ? :)
Решил ляпнуть трусами об асфальт, получи ответку

Кстати, есть такая аксиома - мужчина должен зарабатывать деньги. А не сидеть безработным у кого-то на шее
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 18:48

pesikot
не буди лыхо - гибрид из той же оперы...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 19:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Посоветуйте современны смартфон, чтоб удобно в интернете было
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 19:15

  andrein написав:
  холява написав:Я сцыкло....... и перешел в доллар .
Скинул 6 по 28.45 , +то что собралось от торговли забежал по 28.40 , ну 5 копеек есть .

Что дальше думаете , господа ?



Вот как надо на каву в Вене зарабатывать. :)


Что-то в жизни научило меня обращать внимание на детали.
1. Пешеходный переход регулируемый.
Машины ехали, а значит пешеходу горел красный.
СВетофор работал, это видно из дальнейшего движения.
2. Камера движется и меняет фокус.

Видос постановочный.
Профессионалы о короновирусе
– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 19:19

  чик написав:pesikot
не буди лыхо - гибрид из той же оперы...

Иждивинец и трепло негодует ? Ну бывает

Зарабатывай деньги, будь полезен обществу. Тогда выдвигай "аксиомы"
И не будь треплом
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 19:24

  Yuri_61 написав:Посоветуйте современны смартфон, чтоб удобно в интернете было

Мобильный телефон Motorola E6s 4/64GB Meteor Grey (PAJE0031RS)
В твоём бюджете, дедуля
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 19:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вот Друг прислал. Не могу не поделиться.
https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 1&sfnsn=mo
Профессионалы о короновирусе
– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
vovan_prm
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