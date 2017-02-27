холява написав:Я сцыкло....... и перешел в доллар . Скинул 6 по 28.45 , +то что собралось от торговли забежал по 28.40 , ну 5 копеек есть .
Что дальше думаете , господа ?
Вот как надо на каву в Вене зарабатывать.
Видос постановочный.
Проходил это . Проспект Соборный , проезжаю мимо Детского мира , показываю поворот вправо, вдоль редакции газет .Там переход .Ехал медленно . В секунду , человек с характерной внешностью нарика бросился под колеса .
Нормальные люди сразу развернулись и в разные стороны , а подруги и друзья бьющегося в конвульсиях тут как тут . Попал на 100 дол.
pesikot засунь себе свою тыкалку вместе с языком сам знаешь куда. у мну такой же гибрид под ногами валяется и наяривает свои причиндалы, вроде нравится. бывают с желудком проблемы, но моге у тебя по другому... насчёт ответок, негодования и т.п. переоцениваешь свои возможности, постебаться разве шо с вас тута и то вже лень...
холява написав:Проходил это . Проспект Соборный , проезжаю мимо Детского мира , показываю поворот вправо, вдоль редакции газет .Там переход .Ехал медленно . В секунду , человек с характерной внешностью нарика бросился под колеса .
Нормальные люди сразу развернулись и в разные стороны , а подруги и друзья бьющегося в конвульсиях тут как тут . Попал на 100 дол.
А нельзя было ему аккуратно на щиколотку или колено наехать и в таком положении ждать полицию? Ну или предложить уехать с его ноги если он свалит
холява написав:Проходил это . Проспект Соборный , проезжаю мимо Детского мира , показываю поворот вправо, вдоль редакции газет .Там переход .Ехал медленно . В секунду , человек с характерной внешностью нарика бросился под колеса .
Нормальные люди сразу развернулись и в разные стороны , а подруги и друзья бьющегося в конвульсиях тут как тут . Попал на 100 дол.
А нельзя было ему аккуратно на щиколотку или колено наехать и в таком положении ждать полицию? Ну или предложить уехать с его ноги если он свалит