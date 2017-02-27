RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6614661566166617

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 205
В діапазоні 26-27
2%
5
27-28
11%
23
28-29
72%
147
Більше 30
15%
30
Всього голосів : 205
Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 19:45

  Yuri_61 написав:
  pesikot написав:
  Yuri_61 написав:Посоветуйте современны смартфон, чтоб удобно в интернете было

Мобильный телефон Motorola E6s 4/64GB Meteor Grey (PAJE0031RS)
В твоём бюджете, дедуля

ёмкость аккумулятора маловата
ксяоми лутше Reame 8A (5000 мА*ч против 3000 в Мото

Redmi Note 9

https://allo.ua/ru/products/mobile/xiaomi-redmi-note-9-3-64gb-midnight-grey.html?tab=specs
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 12895
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7261 раз.
Подякували: 3423 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 19:52

  vovan_prm написав:
  andrein написав:
  холява написав:Я сцыкло....... и перешел в доллар .
Скинул 6 по 28.45 , +то что собралось от торговли забежал по 28.40 , ну 5 копеек есть .

Что дальше думаете , господа ?



Вот как надо на каву в Вене зарабатывать. :)


Видос постановочный.


Проходил это .
Проспект Соборный , проезжаю мимо Детского мира , показываю поворот вправо, вдоль редакции газет .Там переход .Ехал медленно .
В секунду , человек с характерной внешностью нарика бросился под колеса .

Нормальные люди сразу развернулись и в разные стороны , а подруги и друзья бьющегося в конвульсиях тут как тут .
Попал на 100 дол.
холява
2
 
Повідомлень: 3059
З нами з: 27.09.12
Подякував: 2829 раз.
Подякували: 2808 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 19:53

Yuri_61 redmi note 9 pro. Проц Qualcomm. Надежный как ак—47. Ноте 9 не советую вам, МТК склонен к перегреву и отвалу—пайка не очень.
knoppixx
 
Повідомлень: 354
З нами з: 19.02.12
Подякував: 27 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 19:54

pesikot
засунь себе свою тыкалку вместе с языком сам знаешь куда. у мну такой же гибрид под ногами валяется и наяривает свои причиндалы, вроде нравится. бывают с желудком проблемы, но моге у тебя по другому... насчёт ответок, негодования и т.п. переоцениваешь свои возможности, постебаться разве шо с вас тута и то вже лень...
а шо делать?
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6154
З нами з: 03.01.09
Подякував: 4821 раз.
Подякували: 731 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 19:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Прошу ВАС , не ругайтесь .
холява
2
 
Повідомлень: 3059
З нами з: 27.09.12
Подякував: 2829 раз.
Подякували: 2808 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 20:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Проходил это .
Проспект Соборный , проезжаю мимо Детского мира , показываю поворот вправо, вдоль редакции газет .Там переход .Ехал медленно .
В секунду , человек с характерной внешностью нарика бросился под колеса .

Нормальные люди сразу развернулись и в разные стороны , а подруги и друзья бьющегося в конвульсиях тут как тут .
Попал на 100 дол.


А нельзя было ему аккуратно на щиколотку или колено наехать и в таком положении ждать полицию? Ну или предложить уехать с его ноги если он свалит
Amid
 
Повідомлень: 1409
З нами з: 12.06.08
Подякував: 169 раз.
Подякували: 267 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 20:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Попал на 100 дол

Я знаю что это старая рабочая схема. Сочувствую.
Но видос от этого не менее постановочный.
Профессионалы о короновирусе
– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
vovan_prm
1
 
Повідомлень: 2742
З нами з: 09.09.14
Подякував: 962 раз.
Подякували: 1340 раз.
 
Профіль
1
1
4
Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 20:50

Достаточно просто соблюдать правила и иметь регистратор.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21851
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1593 раз.
Подякували: 2267 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 20:52

  Amid написав:
  холява написав:Проходил это .
Проспект Соборный , проезжаю мимо Детского мира , показываю поворот вправо, вдоль редакции газет .Там переход .Ехал медленно .
В секунду , человек с характерной внешностью нарика бросился под колеса .

Нормальные люди сразу развернулись и в разные стороны , а подруги и друзья бьющегося в конвульсиях тут как тут .
Попал на 100 дол.


А нельзя было ему аккуратно на щиколотку или колено наехать и в таком положении ждать полицию? Ну или предложить уехать с его ноги если он свалит


Время дороже , отдал сотку и поехал работать .
холява
2
 
Повідомлень: 3059
З нами з: 27.09.12
Подякував: 2829 раз.
Подякували: 2808 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 20:53

hxbbgaf

Все верно , брат , после этого купил !
холява
2
 
Повідомлень: 3059
З нами з: 27.09.12
Подякував: 2829 раз.
Подякували: 2808 раз.
 
Профіль
5
  #<1 ... 6614661566166617
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Amid, Corpocrator, Hotab і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 724, 725, 726
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7253 1663066
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 жов, 2020 18:49
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2002, 2003, 2004
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
20033 2558087
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 жов, 2020 11:32
Zebra
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 52, 53, 54
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
531 126717
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 жов, 2020 04:07
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (375)
18.10.2020 21:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.