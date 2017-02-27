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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 18 жов, 2020 21:03
холява написав:hxbbgaf
Все верно , брат , после этого купил !
С регистратором всё равно была бы потеря времени. Пришлось бы ждать полицию и не получилось бы быстро поехать дальше работать.
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Додано: Нед 18 жов, 2020 22:03
pesikot
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