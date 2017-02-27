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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6615661666176618

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 205
В діапазоні 26-27
2%
5
27-28
11%
23
28-29
72%
147
Більше 30
15%
30
Всього голосів : 205
Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 21:03

  холява написав:hxbbgaf

Все верно , брат , после этого купил !


С регистратором всё равно была бы потеря времени. Пришлось бы ждать полицию и не получилось бы быстро поехать дальше работать.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 22:03

pesikot

?
холява
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  #<1 ... 6615661666176618
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