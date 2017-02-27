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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6614661566166617

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 205
В діапазоні 26-27
2%
5
27-28
11%
23
28-29
72%
147
Більше 30
15%
30
Всього голосів : 205
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 08:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Утром дерется наш не патриот

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Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 08:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ВВП Китая вырос на 0,7% за три квартала 2020 года.
Рост в третьем квартале 4,9%.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 08:36

шалом православные

28.30-28.34/28.38-28.40
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 08:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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