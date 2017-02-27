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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 19 жов, 2020 08:03
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Пон 19 жов, 2020 08:03
Re: Валютный рынок в контексте ДС
ВВП Китая вырос на 0,7% за три квартала 2020 года.
Рост в третьем квартале 4,9%.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Пон 19 жов, 2020 08:36
шалом православные
28.30-28.34/28.38-28.40
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
Додано: Пон 19 жов, 2020 08:56
Re: Валютный рынок в контексте ДС
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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