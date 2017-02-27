1. Промышленное производство (г/г) - Германия: -9,6%. 22 месяца непрерывного обрушения! 2. Объём промышленного производства еврозоны (г/г): -7,2%. 22 месяца непрерывного падения! 3. Объём промышленного производства Великобритании (г/г): -6,4%. 15 месяцев непрерывного снижения! 4. Объем промышленного производства в США, г/г: -7,28%. 7 месяцев непрерывного обрушения!
Наверное, у них ужасная коРРРупция, с которой мы так любим бороться и считаем причиной всех бед Украины.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Искатель написав:Удивительно, что так долго место было вакантным. Возможно, кстати, именно с тем, что место было не занято, связана и пассивность НБУ в последние недели.
На мой взгляд, пассивность НБУ в последние недели связана с полным отсутствием поводов для какой-либо активности.
А теперь переходим по сылке, которую Вы процитировали и читаем:
НБУ написав:Із серпня 2020 року Олексій Лупін виконував обов’язки директора Департаменту відкритих ринків. До цього впродовж останніх шести років він працював начальником відділу операцій на фінансових ринках цього ж департаменту.
Он уже пару месяцев руководит этим департаментом. Именно тогда начались поиски новой тактики. Можно предположить, что гиперактивность до последней пары недель была следствием желания получить постоянную должность.
Позволю себе привести ссылку на мое видение картины. Это было написано около месяца тому назад по результатам наблюдений за предшествовавший этому месяц. Как раз все описываемое начинало происходить с августа, когда нынешний назначенец стал и.о. О персонаях я тогда ничего не знал. Справедливости ради, должен заметить, что к окончанию "испытательного срока" лишних движений стало меньше.
В любом случае, в связи с этим назначением, новую метлу ждать не стоит.