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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6613661466156616>

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 205
В діапазоні 26-27
2%
5
27-28
11%
23
28-29
72%
147
Більше 30
15%
30
Всього голосів : 205
Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 13:48

  andrein написав:Немного статистики оттуда.

1. Промышленное производство (г/г) - Германия: -9,6%.
22 месяца непрерывного обрушения!
2. Объём промышленного производства еврозоны (г/г): -7,2%.
22 месяца непрерывного падения!
3. Объём промышленного производства Великобритании (г/г): -6,4%.
15 месяцев непрерывного снижения!
4. Объем промышленного производства в США, г/г: -7,28%.
7 месяцев непрерывного обрушения!

Наверное, у них ужасная коРРРупция, с которой мы так любим бороться :wink: и считаем причиной всех бед Украины.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 17:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Искатель написав:Удивительно, что так долго место было вакантным. Возможно, кстати, именно с тем, что место было не занято, связана и пассивность НБУ в последние недели.

На мой взгляд, пассивность НБУ в последние недели связана с полным отсутствием поводов для какой-либо активности.

А теперь переходим по сылке, которую Вы процитировали и читаем:
НБУ написав:Із серпня 2020 року Олексій Лупін виконував обов’язки директора Департаменту відкритих ринків. До цього впродовж останніх шести років він працював начальником відділу операцій на фінансових ринках цього ж департаменту.

Он уже пару месяцев руководит этим департаментом. Именно тогда начались поиски новой тактики. Можно предположить, что гиперактивность до последней пары недель была следствием желания получить постоянную должность.

Позволю себе привести ссылку на мое видение картины. Это было написано около месяца тому назад по результатам наблюдений за предшествовавший этому месяц. Как раз все описываемое начинало происходить с августа, когда нынешний назначенец стал и.о. О персонаях я тогда ничего не знал.
Справедливости ради, должен заметить, что к окончанию "испытательного срока" лишних движений стало меньше.

В любом случае, в связи с этим назначением, новую метлу ждать не стоит.

Чуть более раннее наблюдение.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 18:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Всех причастных, с днём работника пищевой промышленности.
Игорь
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 19:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вот Друг прислал. Не могу не поделиться.
https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 1&sfnsn=mo
Профессионалы о короновирусе
– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 08:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ВВП Китая вырос на 0,7% за три квартала 2020 года.
Рост в третьем квартале 4,9%.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 08:36

шалом православные

28.30-28.34/28.38-28.40
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 09:30

  odessit2007 написав:шалом православные

28.30-28.34/28.38-28.40

сегодня Фомы неверующего
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 11:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Падаем по всем позициям

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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 11:46

sailed
Я бы сказал, скорее уравновешиваемся.

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VALONI
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 12:14

ЩОСЬ ГІЛКА ЗАМОВКЛА.
МАБУТЬ ВСІ ПІШЛИ ДО ПЕРЕСА;)
сірий
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