Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
19.10.2020....................28,3798
Доллар прибавил 1.5 копейки.
Открылись на 2 копейки выше закрытия пятницы, отрабатывая укрепление доллара, начавшееся после завершения нашей пятничной сессии. По евро открылись ниже. Спред при открытии составил 2 копейки. После утреннего кофе приподнялись на полкопейки, немного поторговали в балансе и около 11-15 вернулись к уровням открытия. После этого снова уравновесились. Открытие нашей сессии совпало с началом падения доллара в мире, котировки евро все это время плавно росли и поднялись выше закрытия пятницы.
Справочный курс встретили на уровне открытия котировками 28.3700 - 28.3900.
НБУ в пятницу на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах символически выросли. Самым значимым фактором стали расходы казначейства. Против ликвидности активнее всех играла наличка. Монетарные операции все оказались очень скромными с общей направленностью на уменьшение ликвидности. Пятница прошла непривычно тихо.
В четверг объем валютного рынка вырос с 443.1 до 463.1 млн. Обороты чистые. Рост произошел за счет увеличения клиентских оборотов, активность банков сохранилась на прежнем уровне. Клиентские спрос и предложение можно считать уравновешенными.