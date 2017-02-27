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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6613661466156616

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 205
В діапазоні 26-27
2%
5
27-28
11%
23
28-29
72%
147
Більше 30
15%
30
Всього голосів : 205
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 12:16

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
19.10.2020....................28,3798
Доллар прибавил 1.5 копейки.
Открылись на 2 копейки выше закрытия пятницы, отрабатывая укрепление доллара, начавшееся после завершения нашей пятничной сессии. По евро открылись ниже. Спред при открытии составил 2 копейки. После утреннего кофе приподнялись на полкопейки, немного поторговали в балансе и около 11-15 вернулись к уровням открытия. После этого снова уравновесились. Открытие нашей сессии совпало с началом падения доллара в мире, котировки евро все это время плавно росли и поднялись выше закрытия пятницы.
Справочный курс встретили на уровне открытия котировками 28.3700 - 28.3900.

НБУ в пятницу на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах символически выросли. Самым значимым фактором стали расходы казначейства. Против ликвидности активнее всех играла наличка. Монетарные операции все оказались очень скромными с общей направленностью на уменьшение ликвидности. Пятница прошла непривычно тихо.

В четверг объем валютного рынка вырос с 443.1 до 463.1 млн. Обороты чистые. Рост произошел за счет увеличения клиентских оборотов, активность банков сохранилась на прежнем уровне. Клиентские спрос и предложение можно считать уравновешенными.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 12:29

  сірий написав:ЩОСЬ ГІЛКА ЗАМОВКЛА.
МАБУТЬ ВСІ ПІШЛИ ДО ПЕРЕСА;)

Сам себя не похвалишь,весь день зря.
А чего туда идти? Посочувствовать ему как он сдал доллар по27.68 и ниже?
Выловил почти 3% навара,маладец :mrgreen:
А по курсу боковик,ниже не идёт,выше тоже ибо есть слив валюты под выборы.
Напечатают для бюджета будет веселее,а пока неделя затишья.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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