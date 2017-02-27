Додано: Пон 19 жов, 2020 14:58

О перспективах доллар-гривна.....“Український банківський сектор ще ніколи не був таким стійким”, – зазначив глава НБУ.............в Україні стрімко зростають вклади населення: “Річний темп зростання депозитів з боку домогосподарств у національній валюті становить 27%, а в іноземній – 5%..........Нинішні сприятливі умови забезпечують українському бізнесу можливості отримувати доступніші позики..........Такие данные как-то не совсем коррелируют с инфоВ августе масса вкладов в банк.систему немножко просела:Национальный банк Украины опубликовал оперативные данные по динамике вкладов физлиц на 1 сентября 2020. По данным регулятора, депозитный портфель за август уменьшился на 0,5%.Сумма депозитов физлиц во всех украинских банках составила на 1 сентября 629,44 млн грн.Портфель депозитов в гривне, по сравнению с 1 января 2020 года, вырос на 15,2%, а в иностранной валюте – на 17,3%.Банки продолжают снижать ставки по депозитам. Максимальная доходность гривневых вкладов в крупных банках с депозитным портфелем 1 млрд грн и более сейчас не превышает 11% годовых. С учетом выплаты налогов (18% НДФЛ плюс 1,5% военного сбора), чистая доходность составляет менее 9%.А никого не смущает, что в стране в сентябре-октябре де-факто закончился почти двугодичный застой цен?Я не знаю,что там нарисует Госкомстат по итогам года.Но реальность такова, что покупая в привычном для меня магазинчике по продаже хлеба без химии нужные мне сорта,две недели назад мне сообщили, что цена у них пошла вверх на 15-25% на разные виды хлебобулочных.По Метро кеш енд кери заметил -раститильное масло, сахар,молочка,бытовая химия, импортные товары - сделали переоценку, в среднем - те же 15-25%.Ну и т.п., по мясным если кто имеет инфо - поделитесь, как-то не заметил, меняли ли ценники.А теперь вспомним, что у поляков при в 3 раза минимум большем заработке чем у нас, цены на "харчи" и на многое другое даже не одинаковые, а значительно дешевле.А теперь вспомним, что цены на продукты у нас ,как правило, никогда не понижаются, не считая сезонки.И что получается- польские цены стали еще привлекательнее.Если представить, что доллар скорректируется значительно ниже 28, то выйдет ,что цены в Украине -вообще абсурдные.Отсюда предполагаю:1.Значительной коррекции не будет.2.Только перманентный рост валюты -доллара, особенно евро по мере устаканивания вирусной ситуации.3.Цены,похоже сорвались с якоря, при посещении супермаркета не забудем сравнить свои личные чеки ,хотя бы ориентировочно по памяти - августовские и октябрьские.4.Это кажется называется девальвационно-инфляционной спиралью,когда рост одного подтягивает рост другого.5.Гнилая кланово-монопольно-олигархическая система здравствует и процветает, и все тридцать лет, и сейчас.6.Именно поэтому Украина,достойная (ресурсно-трудовой потенциал-географическое положение и т.п.)средней зарплаты в 1500 евро как минимум, на уровне стран именно западноевропейских стран, прозябает в том месте в котором прозябает.7.Просто латино-американская-русская система экономики предполагает, что все сливки в кармане у нескольких процентов определенной категории населения и их обслуги.8.В настоящее время нет ни то,что джвижения,но даже и намеков на то, что фискальная политика установит честные правила налогообложения и антиофошрно-антиотмывочно-антилазеечные условия ведения игры для крупного и среднего бизнеса.Наоборот,ищут деньги по мелочи не в тех карманах, в карманах населения и ФОПов.9.Результат:жирные жиреют,худые худеют ( в прямоми в финансовом смысле)10.Векторы 2021-го: плавная девальвация ( пока ЗРВ более менее, обвального движения не будет), гонка цен,стагнация в экономике - промпроизводство,грузооборот, капитальные инвестиции, ПИИ - все либо в красной зоне, либо минимальный корректировочный рост, т.е. топтание на месте.11.Если теория о том,что мы вступаем в период роста цен теперь верна, то уже в следующем году мы должны увидеть разворот учетной ставки, и изменения процентной политики по гривневым депо.С соответствующими последствиями для РН и кредитования бизнеса.12.Ну и это...630 млрд.грн в банках-это не собачий хвост.Не в недвижимости, не в валюте, не в земельных участках, а именно -в "самой красивой в мире".А в банках гнилых безнадежных кредитов выше крыши, и гос.облигаций - полна коробочка, и ее собираются трамбовать и докинуть туда еще несколько сотен миллиардов самых надежных в мире ОВГЗ.А у оленей всегда ушки на макушке, и вклады они размещают на текущих,или на краткосрочных,а еще расклад после местных будет очень интересный,а это ух какое раскачивание лодки со временем может получиться.Любой маленький черный лебеденок может спровоцировать панику.Не исключено мы вступаем в эпоху нестабильной нац.валюты и усиленного общипывания и так пострадавших финансово от последних событий соотечественников через кассы магазинов и супермаркетов.Польша становится еще более привлекательной.А если в какой-то момент вирусяка пойдет на спад и снимут двухнедельный карантин у поляков, катастрофа на рынке труда Украины станет не вялотекущей, а острой, и о личном пенсионном варианте надо думать уже сейчас.Вот из старого 2013-го:В 2013 году дефицит Пенсионного фонда Украины возрастет на 6,5 млрд грн, или на 42,5% по сравнению с 2012 годом, и составит 21,8 млрд грн....Смешно ,правда ?Сейчас - 207 млрд.грн. разрыва и тенденция к краху фонда в недалеком будущем.Все остальное также соответственно - тарифы в 10 раз,и задумка о новых высотах, а ведь еще рост цен в мире на энергоносители не начался.А еще зеленая энергетика,варранты,русский долг 3 млрд.дол. дозревает,газовая труба вот вот накрыться может и много чего еще, что в смеси составляет неплохой коктейль.И проценты по обслуживанию долга - уже космические, а планы по привлечению заемных средств - наполеоновские.Доллар еще немного усилий,точное время конечно никто не знает - и будет 8 умножить на 4. Пока что 3.5 раза.Арендаторы сечас платят всего лишь в 2 раза больше ,чем в 2013-м, а это свидетельствует о том, в каком месте у нас сейчас бизнес находится.Зарплаты,делитесь - у кого как, я на себя работаю,не знаю как там с оплатой наемного труда, у меня доход в гривне возрос с 2013-го всего лишь в 2 раза с копейками, т.е. в принципе вектор негативный.Общий вектор -в общем уровень жизни - понижается, экономическое отставание от поляков - также.Гривна при таких раскладах не может быть дорогой,стабилизировать ее могут лишь увеличение ПИИ хотя бы в 5 раз для начала,чудо с рынокм земли,либо какие-то сумасшедшие бабки, отжатые у таможни,крупных уклонщиков от оплаты налогов и т.п.Ни в первое,ни во второе,ни в третье на данном этапе не верится.