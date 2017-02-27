Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 19.10.2020....................28,3798 Доллар прибавил 1.5 копейки. Открылись на 2 копейки выше закрытия пятницы, отрабатывая укрепление доллара, начавшееся после завершения нашей пятничной сессии. По евро открылись ниже. Спред при открытии составил 2 копейки. После утреннего кофе приподнялись на полкопейки, немного поторговали в балансе и около 11-15 вернулись к уровням открытия. После этого снова уравновесились. Открытие нашей сессии совпало с началом падения доллара в мире, котировки евро все это время плавно росли и поднялись выше закрытия пятницы. Справочный курс встретили на уровне открытия котировками 28.3700 - 28.3900.
НБУ в пятницу на рынок не выходил. Остатки на коррсчетах символически выросли. Самым значимым фактором стали расходы казначейства. Против ликвидности активнее всех играла наличка. Монетарные операции все оказались очень скромными с общей направленностью на уменьшение ликвидности. Пятница прошла непривычно тихо.
В четверг объем валютного рынка вырос с 443.1 до 463.1 млн. Обороты чистые. Рост произошел за счет увеличения клиентских оборотов, активность банков сохранилась на прежнем уровне. Клиентские спрос и предложение можно считать уравновешенными.
сірий написав:ЩОСЬ ГІЛКА ЗАМОВКЛА. МАБУТЬ ВСІ ПІШЛИ ДО ПЕРЕСА;)
Сам себя не похвалишь,весь день зря. А чего туда идти? Посочувствовать ему как он сдал доллар по27.68 и ниже? Выловил почти 3% навара,маладец А по курсу боковик,ниже не идёт,выше тоже ибо есть слив валюты под выборы. Напечатают для бюджета будет веселее,а пока неделя затишья.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
В общем выпуске промышленной продукции в мире КНР занимает 24,2%, США – 9,7%, Индия – 5,8%, Япония – 4,3%, Индонезия – 3,5%, Россия – 3,4%, Германия – 3,3%, Южная Корея, Саудовская Аравия и Мексика – по 2,1%. В десятку лидеров уже не сумела попасть Франция. И еще ремарка – по отдельным отраслям, например, сталелитейной, доля КНР достигает 76%.
https://news.finance.ua/ua/news/-/48042 ... ym-stijkym ....“Український банківський сектор ще ніколи не був таким стійким”, – зазначив глава НБУ.... .........в Україні стрімко зростають вклади населення: “Річний темп зростання депозитів з боку домогосподарств у національній валюті становить 27%, а в іноземній – 5%..........Нинішні сприятливі умови забезпечують українському бізнесу можливості отримувати доступніші позики..........
В августе масса вкладов в банк.систему немножко просела:Национальный банк Украины опубликовал оперативные данные по динамике вкладов физлиц на 1 сентября 2020. По данным регулятора, депозитный портфель за август уменьшился на 0,5%.Сумма депозитов физлиц во всех украинских банках составила на 1 сентября 629,44 млн грн.Портфель депозитов в гривне, по сравнению с 1 января 2020 года, вырос на 15,2%, а в иностранной валюте – на 17,3%.Банки продолжают снижать ставки по депозитам. Максимальная доходность гривневых вкладов в крупных банках с депозитным портфелем 1 млрд грн и более сейчас не превышает 11% годовых. С учетом выплаты налогов (18% НДФЛ плюс 1,5% военного сбора), чистая доходность составляет менее 9%.
А никого не смущает, что в стране в сентябре-октябре де-факто закончился почти двугодичный застой цен? Я не знаю,что там нарисует Госкомстат по итогам года.Но реальность такова, что покупая в привычном для меня магазинчике по продаже хлеба без химии нужные мне сорта,две недели назад мне сообщили, что цена у них пошла вверх на 15-25% на разные виды хлебобулочных. По Метро кеш енд кери заметил -раститильное масло, сахар,молочка,бытовая химия, импортные товары - сделали переоценку, в среднем - те же 15-25%.Ну и т.п., по мясным если кто имеет инфо - поделитесь, как-то не заметил, меняли ли ценники.
А теперь вспомним, что у поляков при в 3 раза минимум большем заработке чем у нас, цены на "харчи" и на многое другое даже не одинаковые, а значительно дешевле.
А теперь вспомним, что цены на продукты у нас ,как правило, никогда не понижаются, не считая сезонки.
И что получается- польские цены стали еще привлекательнее. Если представить, что доллар скорректируется значительно ниже 28, то выйдет ,что цены в Украине -вообще абсурдные.
Отсюда предполагаю:
1.Значительной коррекции не будет.
2.Только перманентный рост валюты -доллара, особенно евро по мере устаканивания вирусной ситуации.
3.Цены,похоже сорвались с якоря, при посещении супермаркета не забудем сравнить свои личные чеки ,хотя бы ориентировочно по памяти - августовские и октябрьские.
4.Это кажется называется девальвационно-инфляционной спиралью,когда рост одного подтягивает рост другого.
5.Гнилая кланово-монопольно-олигархическая система здравствует и процветает, и все тридцать лет, и сейчас.
6.Именно поэтому Украина,достойная (ресурсно-трудовой потенциал-географическое положение и т.п.)средней зарплаты в 1500 евро как минимум, на уровне стран именно западноевропейских стран, прозябает в том месте в котором прозябает.
7.Просто латино-американская-русская система экономики предполагает, что все сливки в кармане у нескольких процентов определенной категории населения и их обслуги.
8.В настоящее время нет ни то,что джвижения,но даже и намеков на то, что фискальная политика установит честные правила налогообложения и антиофошрно-антиотмывочно-антилазеечные условия ведения игры для крупного и среднего бизнеса.Наоборот,ищут деньги по мелочи не в тех карманах, в карманах населения и ФОПов.
9.Результат:жирные жиреют,худые худеют ( в прямом и в финансовом смысле)
10.Векторы 2021-го: плавная девальвация ( пока ЗРВ более менее, обвального движения не будет), гонка цен,стагнация в экономике - промпроизводство,грузооборот, капитальные инвестиции, ПИИ - все либо в красной зоне, либо минимальный корректировочный рост, т.е. топтание на месте.
11.Если теория о том,что мы вступаем в период роста цен теперь верна, то уже в следующем году мы должны увидеть разворот учетной ставки, и изменения процентной политики по гривневым депо.
С соответствующими последствиями для РН и кредитования бизнеса.
12.Ну и это...
630 млрд.грн в банках-это не собачий хвост. Не в недвижимости, не в валюте, не в земельных участках, а именно -в "самой красивой в мире". А в банках гнилых безнадежных кредитов выше крыши, и гос.облигаций - полна коробочка, и ее собираются трамбовать и докинуть туда еще несколько сотен миллиардов самых надежных в мире ОВГЗ. А у оленей всегда ушки на макушке, и вклады они размещают на текущих,
или на краткосрочных, а еще расклад после местных будет очень интересный, а это ух какое раскачивание лодки со временем может получиться.
Любой маленький черный лебеденок может спровоцировать панику.
Не исключено мы вступаем в эпоху нестабильной нац.валюты и усиленного общипывания и так пострадавших финансово от последних событий соотечественников через кассы магазинов и супермаркетов. Польша становится еще более привлекательной.
А если в какой-то момент вирусяка пойдет на спад и снимут двухнедельный карантин у поляков, катастрофа на рынке труда Украины станет не вялотекущей, а острой, и о личном пенсионном варианте надо думать уже сейчас.
Вот из старого 2013-го: В 2013 году дефицит Пенсионного фонда Украины возрастет на 6,5 млрд грн, или на 42,5% по сравнению с 2012 годом, и составит 21,8 млрд грн....
Смешно ,правда ?
Сейчас - 207 млрд.грн. разрыва и тенденция к краху фонда в недалеком будущем.
Все остальное также соответственно - тарифы в 10 раз,и задумка о новых высотах, а ведь еще рост цен в мире на энергоносители не начался.
А еще зеленая энергетика,варранты,русский долг 3 млрд.дол. дозревает,газовая труба вот вот накрыться может и много чего еще, что в смеси составляет неплохой коктейль.
И проценты по обслуживанию долга - уже космические, а планы по привлечению заемных средств - наполеоновские.
Доллар еще немного усилий,точное время конечно никто не знает - и будет 8 умножить на 4. Пока что 3.5 раза.
Арендаторы сечас платят всего лишь в 2 раза больше ,чем в 2013-м, а это свидетельствует о том, в каком месте у нас сейчас бизнес находится.
Зарплаты,делитесь - у кого как, я на себя работаю,не знаю как там с оплатой наемного труда, у меня доход в гривне возрос с 2013-го всего лишь в 2 раза с копейками, т.е. в принципе вектор негативный.
Общий вектор -в общем уровень жизни - понижается, экономическое отставание от поляков - также.
Гривна при таких раскладах не может быть дорогой,стабилизировать ее могут лишь увеличение ПИИ хотя бы в 5 раз для начала, чудо с рынокм земли, либо какие-то сумасшедшие бабки, отжатые у таможни,крупных уклонщиков от оплаты налогов и т.п.
Ни в первое,ни во второе,ни в третье на данном этапе не верится.
Востаннє редагувалось Автор77 в Пон 19 жов, 2020 15:05, всього редагувалось 1 раз.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения. ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
"Бізнес шанованих людей" за три роки вивів з України $22,4 млрд (624 млрд грн). "Нещодавно у нас відбулася конференція щодо виконання плану BEPS. Ми запросили наших колег з відповідних органів Німеччини, Нідерландів, Британії, Кіпру, Швейцарії, Австрії, Сполучених Штатів – тобто з країн, куди найбільше наші шановні люди вивели грошей. За три роки вони вивели $22 млрд. Ця тема заслуговує на увагу. Також близько $90 млрд на рік контрольованих операцій", – сказав Любченко.
За даними Державної податкової служби, з виведеної суми було сплачено $10 млрд дивідендів і $630 млн податку за середньою ставкою 2,8%.
За словами глави відомства, механізм трансфертного ціноутворення (ТЦО) дозволить залишити в країні $30-40 млрд прибутку.
"Моя позиція – створити умови, коли країна трохи відпочине від нечесної гри", – підсумував Любченко.
jump написав:"Бізнес шанованих людей" за три роки вивів з України $22,4 млрд (624 млрд грн). "Нещодавно у нас відбулася конференція щодо виконання плану BEPS. Ми запросили наших колег з відповідних органів Німеччини, Нідерландів, Британії, Кіпру, Швейцарії, Австрії, Сполучених Штатів – тобто з країн, куди найбільше наші шановні люди вивели грошей. За три роки вони вивели $22 млрд. Ця тема заслуговує на увагу. Також близько $90 млрд на рік контрольованих операцій", – сказав Любченко.
За даними Державної податкової служби, з виведеної суми було сплачено $10 млрд дивідендів і $630 млн податку за середньою ставкою 2,8%.
За словами глави відомства, механізм трансфертного ціноутворення (ТЦО) дозволить залишити в країні $30-40 млрд прибутку.
"Моя позиція – створити умови, коли країна трохи відпочине від нечесної гри", – підсумував Любченко.
Ну оце ви в десятку втрафили.
А то ,зауважим до чого ми дійшли за останні 6 років ?
Раніше були низькі доходи, і відносно низькі ціни. Люди якось зводили кінці з кінцями і не втікали массово.
Потім пішов тарифний прес в 10 разів,долар в 3.5 раза і т.п. Ціни на все ,не в останню чергу завдяки монополіям стали майже як в країнах східної Європи. Народ таке не потягнув і потягнувся гастерами.
А єдиний вихід- чесні правила гри для великого бізнесу,там є потенціал на млрд.доларів.
А то до чого ми дійшли - на 1 тис. дол. в країні можна проживати - лише досить-досить бідненько. Це апріорі, не назбираєш ні на більш менш гідне житло, ні на безпечне авто.
1 тис. дол. перестала бути гідними грошима.
Звідси висновки: -куди рухається наша економіка- шлях в глухий кут,
-що очікує нац. валюту в такій нестабільній та бідній економіці.
Моя думка - в 2021-му ріст цін та реально повернення до двозначної інфляції
буде підтягувати курс долара і відповідно зворотній зв"язок.
Розворот ставки НБУ,проблеми ринку праці,ріст зарплат та незапезпечених пенсій, нестача грошей в бюджеті, недовиконання планів доходів та відсутність контролю над розходами ( а різати шалений бюрократичний апарат, чи зменшувати прокурорсько-судівські пенсії ніхто ж не збирається і т.п. продовжувати можна безконечно) - і економіка повернеться туди де й була, буде рух по колу, по депресивному колу.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения. ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з..............19.10.2020...........20.10.2020 дата розрахунку.............16.10.2020............19.10.2020 Євро................................33,3018.................33,4343...+0.4% Долар США.....................28,3649.................28,3762...+0.04% После полудня гривна отыграла треть копейки. Открылись на 2 копейки выше закрытия пятницы, отрабатывая укрепление доллара, начавшееся после завершения нашей пятничной сессии. По евро открылись ниже. Спред при открытии составил 2 копейки. После утреннего кофе приподнялись на полкопейки, немного поторговали в балансе и около 11-15 вернулись к уровням открытия. После этого снова уравновесились. Открытие нашей сессии совпало с началом падения доллара в мире, котировки евро все это время плавно росли и поднялись выше закрытия пятницы. Справочный курс встретили на уровне открытия котировками 28.3700 - 28.3900. После 12 появилась хоть какая-то динамика. К обеду опустились на 2 копейки. Простояв на дневных минимумах, которые соответствуют закрытию пятницы, после обеда постепенно выросли на 2 копейки. Официальный курс встретили котировками 28.3700 - 28.3900. За день выросли на 2 копейки относительно закрытия пятницы, оставшись на уровне открытия. Евро рос всю сессию.
Этот день в истории: 2019 - 25.0351 (+20) +334 2018 - 28.1820 (+15) +19
Автор77 написав:11.Если теория о том,что мы вступаем в период роста цен теперь верна, то уже в следующем году мы должны увидеть разворот учетной ставки, и изменения процентной политики по гривневым депо
Так пізно буде - одні в доларах і їх важко буде заставити поміняти на #самукрасиву і покласти на депо! - другі(як я) взимку, по закінченні останніх гривнедепо з високими %, вкинуть їх у бетон!
Автор77 написав:Зарплаты,делитесь - у кого как, я на себя работаю,не знаю как там с оплатой наемного труда, у меня доход в гривне возрос с 2013-го всего лишь в 2 раза с копейками, т.е. в принципе вектор негативный
Я теж на себе працюю - в мене дохід підтягується відносно курсу долара з лагом в пів року. Тобто, курс зріс - я чекаю 2 тижні, або місяць, і якщо він не падає - починаю підтягувати ціни по курсу(не на все, але на більшу половину товару). А якщо ще місяць не падає курс, то і решту товару цінами підтягую до нього(хоч, слабоходовий товар може ще з пів-року/рік продаватись по "старій ціні"! )
Таким чином і дохід мій у ГРИВНІ зростає з лагом ~ у пів року.
Автор77 написав:Любой маленький черный лебеденок может спровоцировать панику
Ну от, як один із найближчих" чорних лебедьків" - 03.11.20р. (хто підприємець - має знати, що в цю дату має бути)
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Вы правильно описываете краткосрочную ситуацию, но в долгосрочной перспективе Украина выиграет от инфляции. Лучше удариться лбом о стенку, и понять, что это - стенка, и надо не биться об нее головой, а идти своим путем. Под стенкой я подразумеваю МВФ и их местных представителей и лоббистов, которые раз за разом рассказывают, что инфляция это плохо, и загоняют нас в стагнацию.