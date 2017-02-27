в далеком 2010г я стал собирать "себе на пенсию"(т.к. от государства мне светит "О")
тогда мне казалось что 1к долларов в месяц должно хватить на достойную жизнь (не на богатую конечно)
за эти 10 лет у меня ежегодно тратилось в среднем 11-12к в год (это не считая % по депозитам)... и что же сейчас выходит:
1. Депозиты отпадают вообще(под 1,5% пусть берут у Порошенко, я не понесу)
2. еще октябрь не закончился, а я свой годовой бюджет потратил еще в августе
3. расчет оказался неверным: 1к в месяц сейчас мало,
т.е. 1,3к в 2020, 1,5к долл в месяц в 2024, и где-то 2,0к долл/мес в 2027
пора искать работу? после 5 лет безработиц