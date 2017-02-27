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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6614661566166617

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 205
В діапазоні 26-27
2%
5
27-28
11%
23
28-29
72%
147
Більше 30
15%
30
Всього голосів : 205
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 16:35

  Автор77 написав:
А то до чого ми дійшли - на 1 тис. дол. в країні можна проживати - лише досить-досить бідненько.
Це апріорі, не назбираєш ні на більш менш гідне житло, ні на безпечне авто.

1 тис. дол. перестала бути гідними грошима.



в далеком 2010г я стал собирать "себе на пенсию"(т.к. от государства мне светит "О")
тогда мне казалось что 1к долларов в месяц должно хватить на достойную жизнь (не на богатую конечно)

за эти 10 лет у меня ежегодно тратилось в среднем 11-12к в год (это не считая % по депозитам)... и что же сейчас выходит:
1. Депозиты отпадают вообще(под 1,5% пусть берут у Порошенко, я не понесу)
2. еще октябрь не закончился, а я свой годовой бюджет потратил еще в августе
3. расчет оказался неверным: 1к в месяц сейчас мало,
т.е. 1,3к в 2020, 1,5к долл в месяц в 2024, и где-то 2,0к долл/мес в 2027

пора искать работу? после 5 лет безработиц :mrgreen:
Востаннє редагувалось prodigy в Пон 19 жов, 2020 16:48, всього редагувалось 1 раз.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 16:39

  GeletBayreuth написав:Вы правильно описываете краткосрочную ситуацию, но в долгосрочной перспективе Украина выиграет от инфляции. Лучше удариться лбом о стенку, и понять, что это - стенка, и надо не биться об нее головой, а идти своим путем.
Под стенкой я подразумеваю МВФ и их местных представителей и лоббистов, которые раз за разом рассказывают, что инфляция это плохо, и загоняют нас в стагнацию.


frankly speaking, це все маячня, коли нема коштів-
інфляція десь на 10му місці
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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