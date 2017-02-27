Автор77 написав: А то до чого ми дійшли - на 1 тис. дол. в країні можна проживати - лише досить-досить бідненько. Це апріорі, не назбираєш ні на більш менш гідне житло, ні на безпечне авто.
1 тис. дол. перестала бути гідними грошима.
в далеком 2010г я стал собирать "себе на пенсию"(т.к. от государства мне светит "О") тогда мне казалось что 1к долларов в месяц должно хватить на достойную жизнь (не на богатую конечно)
за эти 10 лет у меня ежегодно тратилось в среднем 11-12к в год (это не считая % по депозитам)... и что же сейчас выходит: 1. Депозиты отпадают вообще(под 1,5% пусть берут у Порошенко, я не понесу) 2. еще октябрь не закончился, а я свой годовой бюджет потратил еще в августе 3. расчет оказался неверным: 1к в месяц сейчас мало, т.е. 1,3к в 2020, 1,5к долл в месяц в 2024, и где-то 2,0к долл/мес в 2027
пора искать работу? после 5 лет безработиц
Востаннє редагувалось prodigy в Пон 19 жов, 2020 16:48, всього редагувалось 1 раз.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
GeletBayreuth написав:Вы правильно описываете краткосрочную ситуацию, но в долгосрочной перспективе Украина выиграет от инфляции. Лучше удариться лбом о стенку, и понять, что это - стенка, и надо не биться об нее головой, а идти своим путем. Под стенкой я подразумеваю МВФ и их местных представителей и лоббистов, которые раз за разом рассказывают, что инфляция это плохо, и загоняют нас в стагнацию.
frankly speaking, це все маячня, коли нема коштів- інфляція десь на 10му місці
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
GeletBayreuth написав:Вы правильно описываете краткосрочную ситуацию, но в долгосрочной перспективе Украина выиграет от инфляции. Лучше удариться лбом о стенку, и понять, что это - стенка, и надо не биться об нее головой, а идти своим путем. Под стенкой я подразумеваю МВФ и их местных представителей и лоббистов, которые раз за разом рассказывают, что инфляция это плохо, и загоняют нас в стагнацию.
1. Про який вид/тип інфляції Ви пишете? 2. Що "доброго" в інфляції? Не могли б Ви описати механізм отримання потенційного "виграшу" (в тутешніх умовах) від інфляції? Сподіваюсь, цей "виграш" не пов'язаний з "супер-корисною" девальваціїєю...
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
Спрашиваю у брата , чего не садишься на судно ? Говорит , первый вопрос , сколько лет ? После 60 ..... ДО ПОБАЧЕННЯ
Р.С. С подтверждением дипломов - "дыра озоновая ". .....говорю , садись на речное судно -открыл тайну ,что механик должен фарватер знать и вахту за штурвалом стоять . НУ , говорю учи , ВСЕ говорит --мозгов нет .
Как стало известно AIN.UA из нескольких источников, компания Wargaming, разработчик популярной игры World of Tanks, перевезла в киевский офис около 200-300 сотрудников. Официально в компании редакции не подтвердили, но и не опровергли эти данные.
prodigy написав:расчет оказался неверным: 1к в месяц сейчас мало,
какие именно статьи расходов за 5 лет выросли больше всего?
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat