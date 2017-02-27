На выплату пенсий в январе-сентябре 2020 года Пенсионному фонду не хватило 19,8 млрд грн, в т.ч. в сентябре — 2,1 млрд грн.



В 2020 году из госбюджета будет выделено 202 млрд грн на покрытие дефицита Пенсионного фонда. Но и этих денег недостаточно для выплаты пенсий (причем мизерных), в полном объеме в 2020 году — Казначейство постоянно покрывает ссудами кассовые разрывы Пенсионного фонда. А Пенсионный фонд, в свою очередь, только лишь частично возвращает Казначейству кредитные средства.



Это говорит о том, что Пенсионному фонду для выплаты пенсий в полном объеме не достаточно ни собственных поступлений (ЕСВ, сборы в ПФ), ни средств, предусмотренных в госбюджете для покрытия дефицита Пенсионного фонда (202 млрд грн в 2020 году).



Основная причина нехватки средств в Пенсионном фонде — это провал по выполнению плана по доходам от единого социального взноса.



По данным Пенсионного фонда, в январе-сентябре 2020 года от ЕСВ было получено на 16,9 млрд грн меньше плана — 181,5 млрд грн вместо 198,4 млрд грн запланированных.



В целом за год отставание от плана может составить порядка 20 млрд грн (255 млрд грн вместо запланированных 274 млрд грн). Последствия тотального карантина и экономический кризис сказались также и на Пенсионном фонде.



Хочу напомнить, что еще в июне 2020 года, Министерство социальной политики, из-за недополучения доходов от ЕСВ, инициировало выделение из Фонда борьбы с Сovid-19 с дополнительный трансферт в Пенсионный фонд в сумме 15,2 млрд грн.



Однако правительство проигнорировало этот запрос и долг Пенсионного фонда перед Казначейством продолжил наращиваться.



Как известно, Кабинет министров предпочел выделить 35 млрд грн (или 54%) из 66 млрд грн коронавирусного фонда на ремонт дорог, а не на покрытие дефицита средств на выплату и так мизерных пенсий.



Для недопущения ситуации по задержке выплат пенсий (как это было, например, в июле 2018), необходимо в срочном порядке пересмотреть госбюджет на 2020 год и увеличить финансирование дефицита Пенсионного фонда на 18-20 млрд грн (с 202 млрд грн до 220-222 млрд грн).



С учетом того, что в проекте госбюджета на 2021 год на финансирование дефицита Пенсионного фонда предусмотрено 203,8 млрд грн (практически такая же сумма, как и в этом году), то с учетом предстоящих индексаций пенсий, можно предположить, что и в 2021 году Пенсионному фонду не хватит порядка 30-40 млрд грн для выплаты пенсий в полном объеме.