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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 66156616661766186619>

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 205
В діапазоні 26-27
2%
5
27-28
11%
23
28-29
72%
147
Більше 30
15%
30
Всього голосів : 205
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 16:35

  Автор77 написав:
А то до чого ми дійшли - на 1 тис. дол. в країні можна проживати - лише досить-досить бідненько.
Це апріорі, не назбираєш ні на більш менш гідне житло, ні на безпечне авто.

1 тис. дол. перестала бути гідними грошима.



в далеком 2010г я стал собирать "себе на пенсию"(т.к. от государства мне светит "О")
тогда мне казалось что 1к долларов в месяц должно хватить на достойную жизнь (не на богатую конечно)

за эти 10 лет у меня ежегодно тратилось в среднем 11-12к в год (это не считая % по депозитам)... и что же сейчас выходит:
1. Депозиты отпадают вообще(под 1,5% пусть берут у Порошенко, я не понесу)
2. еще октябрь не закончился, а я свой годовой бюджет потратил еще в августе
3. расчет оказался неверным: 1к в месяц сейчас мало,
т.е. 1,3к в 2020, 1,5к долл в месяц в 2024, и где-то 2,0к долл/мес в 2027

пора искать работу? после 5 лет безработиц :mrgreen:
Востаннє редагувалось prodigy в Пон 19 жов, 2020 16:48, всього редагувалось 1 раз.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 16:39

  GeletBayreuth написав:Вы правильно описываете краткосрочную ситуацию, но в долгосрочной перспективе Украина выиграет от инфляции. Лучше удариться лбом о стенку, и понять, что это - стенка, и надо не биться об нее головой, а идти своим путем.
Под стенкой я подразумеваю МВФ и их местных представителей и лоббистов, которые раз за разом рассказывают, что инфляция это плохо, и загоняют нас в стагнацию.


frankly speaking, це все маячня, коли нема коштів-
інфляція десь на 10му місці
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 17:22

  GeletBayreuth написав:Вы правильно описываете краткосрочную ситуацию, но в долгосрочной перспективе Украина выиграет от инфляции. Лучше удариться лбом о стенку, и понять, что это - стенка, и надо не биться об нее головой, а идти своим путем.
Под стенкой я подразумеваю МВФ и их местных представителей и лоббистов, которые раз за разом рассказывают, что инфляция это плохо, и загоняют нас в стагнацию.

1. Про який вид/тип інфляції Ви пишете?
2. Що "доброго" в інфляції? Не могли б Ви описати механізм отримання потенційного "виграшу" (в тутешніх умовах) від інфляції? Сподіваюсь, цей "виграш" не пов'язаний з "супер-корисною" девальваціїєю...
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 19:28

prodigy

Привет , Старина !

Спрашиваю у брата , чего не садишься на судно ?
Говорит , первый вопрос , сколько лет ?
После 60 .....
ДО ПОБАЧЕННЯ

Р.С.
С подтверждением дипломов - "дыра озоновая ".
.....говорю , садись на речное судно -открыл тайну ,что механик должен фарватер знать и вахту за штурвалом стоять .
НУ , говорю учи , ВСЕ говорит --мозгов нет .
холява
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 19:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Как стало известно AIN.UA из нескольких источников, компания Wargaming, разработчик популярной игры World of Tanks, перевезла в киевский офис около 200-300 сотрудников. Официально в компании редакции не подтвердили, но и не опровергли эти данные.
  prodigy написав:расчет оказался неверным: 1к в месяц сейчас мало,

какие именно статьи расходов за 5 лет выросли больше всего?
верю в евро... по 1,4
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 20:04

  vitaliian написав:
  prodigy написав:расчет оказался неверным: 1к в месяц сейчас мало,

какие именно статьи расходов за 5 лет выросли больше всего?

Очевидно - еда, коммуналка, лекарства...
Lady_N
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 20:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Lady_N написав:Очевидно - еда, коммуналка, лекарства...
ой не факт, возможно появились 2й ребёнок, 3й автомобиль, безвиз мог открыть новые горизонты расходов и т.д..

На выплату пенсий в январе-сентябре 2020 года Пенсионному фонду не хватило 19,8 млрд грн, в т.ч. в сентябре — 2,1 млрд грн.

В 2020 году из госбюджета будет выделено 202 млрд грн на покрытие дефицита Пенсионного фонда. Но и этих денег недостаточно для выплаты пенсий (причем мизерных), в полном объеме в 2020 году — Казначейство постоянно покрывает ссудами кассовые разрывы Пенсионного фонда. А Пенсионный фонд, в свою очередь, только лишь частично возвращает Казначейству кредитные средства.

Это говорит о том, что Пенсионному фонду для выплаты пенсий в полном объеме не достаточно ни собственных поступлений (ЕСВ, сборы в ПФ), ни средств, предусмотренных в госбюджете для покрытия дефицита Пенсионного фонда (202 млрд грн в 2020 году).

Основная причина нехватки средств в Пенсионном фонде — это провал по выполнению плана по доходам от единого социального взноса.

По данным Пенсионного фонда, в январе-сентябре 2020 года от ЕСВ было получено на 16,9 млрд грн меньше плана — 181,5 млрд грн вместо 198,4 млрд грн запланированных.

В целом за год отставание от плана может составить порядка 20 млрд грн (255 млрд грн вместо запланированных 274 млрд грн). Последствия тотального карантина и экономический кризис сказались также и на Пенсионном фонде.

Хочу напомнить, что еще в июне 2020 года, Министерство социальной политики, из-за недополучения доходов от ЕСВ, инициировало выделение из Фонда борьбы с Сovid-19 с дополнительный трансферт в Пенсионный фонд в сумме 15,2 млрд грн.

Однако правительство проигнорировало этот запрос и долг Пенсионного фонда перед Казначейством продолжил наращиваться.

Как известно, Кабинет министров предпочел выделить 35 млрд грн (или 54%) из 66 млрд грн коронавирусного фонда на ремонт дорог, а не на покрытие дефицита средств на выплату и так мизерных пенсий.

Для недопущения ситуации по задержке выплат пенсий (как это было, например, в июле 2018), необходимо в срочном порядке пересмотреть госбюджет на 2020 год и увеличить финансирование дефицита Пенсионного фонда на 18-20 млрд грн (с 202 млрд грн до 220-222 млрд грн).

С учетом того, что в проекте госбюджета на 2021 год на финансирование дефицита Пенсионного фонда предусмотрено 203,8 млрд грн (практически такая же сумма, как и в этом году), то с учетом предстоящих индексаций пенсий, можно предположить, что и в 2021 году Пенсионному фонду не хватит порядка 30-40 млрд грн для выплаты пенсий в полном объеме.
это к тому рассчитывать на пенсии или нет.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 19 жов, 2020 20:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 20:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:Как стало известно AIN.UA из нескольких источников, компания Wargaming, разработчик популярной игры World of Tanks, перевезла в киевский офис около 200-300 сотрудников. Официально в компании редакции не подтвердили, но и не опровергли эти данные.

Давно они уже тут https://business-center-domino.business ... m=referral
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей"
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 20:11

vitaliian

Ветик , Привет .
Редкий Вы провокатор .
Известно это было и самим пенсам .

.....но Вы тут с новостями !
холява
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 20:15

  холява написав:vitaliian

Ветик , Привет .
Редкий Вы провокатор .
Известно это было и самим пенсам .

.....но Вы тут с новостями !
ничего личного, я серьёзный человек... какие провокации? :D
верю в евро... по 1,4
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vitaliian
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