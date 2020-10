Додано: Пон 19 жов, 2020 17:22

GeletBayreuth написав: Вы правильно описываете краткосрочную ситуацию, но в долгосрочной перспективе Украина выиграет от инфляции. Лучше удариться лбом о стенку, и понять, что это - стенка, и надо не биться об нее головой, а идти своим путем.

1. Про який вид/тип інфляції Ви пишете?

