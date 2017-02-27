Додано: Пон 19 жов, 2020 20:25

vitaliian написав: Как стало известно AIN.UA из нескольких источников, компания Wargaming, разработчик популярной игры World of Tanks, перевезла в киевский офис около 200-300 сотрудников. Официально в компании редакции не подтвердили, но и не опровергли эти данные. prodigy написав: расчет оказался неверным: 1к в месяц сейчас мало, расчет оказался неверным: 1к в месяц сейчас мало,

какие именно статьи расходов за 5 лет выросли больше всего? Как стало известно AIN.UA из нескольких источников, компания Wargaming, разработчик популярной игры World of Tanks, перевезла в киевский офис около 200-300 сотрудников. Официально в компании редакции не подтвердили, но и не опровергли эти данные.какие именно статьи расходов за 5 лет выросли больше всего?

Можно я попытаюсь предложить свой вариант ответаКогда я говорил о том, что 1 тыс.дол. дохода на семью - это достаточно бедная семья в Украине я имел ввиду следующее:Вот возьмем симпатичного мне Долярчика, как типичного представителя маленького украинца, и который в отличие от почти всех не на ветке не скрывает свой месячный доход.900 дол. в месяц на его семью и он еле-еле накопил на однушку, надо понимать очень скромную однушку в обычном спальном районе, при том, что он представитель малого бизнеса.Ну собирает еще на одну. Если не ошибаюсь его город Львов, там цены на бюджетное жилье -однокомнатное в какой-нибудь массовке в спальнике около 500 тыс.грн.В принципе это небольшие деньги, учитывая, что человек ФОП с большим стажем.Лет 15 назад у меня был доход чуть повыше названного и его хватило не только на содержание семьи, но и на покупку нескольких активов, которые обеспечивают пассивный доход, причем это не были бюджетные активы, а так называемые "изюминки" РН,например старенькая двушка в зеленой зоне в трех минутах от удобной станции киевского метро,для аренды улетная локация,дом неплохой ,в зелени тонет, и локация на метро до Крещатика 7 минут, а если от подъезда,то 10 мин.Вот и разница 1 тыс. дол. сейчас у Долярчика и 1 тыс. дол. у меня лет 15 назад.Сейчас же, особенно после 2014 г. взлетели до 10 раз тарифы,повысились цены на все 100% продуктов и товаров более чем в 3 раза, а доходы в долларах ежемесячные у большинства выросли лишь в 2 раза.Вот и выходит, тратить надо несоизмеримо больше,а квартиры ,а тем более комерческая недвижимость стали дороже даже в долларах и в евро.Подорожали и а\м. Машина, которую я взял при курсе 8 из салона за 30 штук,сейчас в том же салоне стоит 40 штук. Инфляция доллара получается также.То же и с техникой крупной бытовой. Хороший немецкий холодильник я тогда взял за 550 дол. в Фоксе, сейчас он стоит кажется под 1 тыс. дол., если оригинал именно сделан в самом Бундесе.Так что доход каждого уменьшился с двух сторон, с одной стороны из-за инфляции доллара в мире.С другой стороны, из-за того, что кланово-монопольная компашка в 2014-м залезла в карман каждому, подняв тарифы до десяти раз, а затем по мультипликатору понеслись и цены, ведь для предпринимателей также сильно выросли и тарифы,и зарплаты наемного персонала,и даже обслуживание кассового и т.п., все это в конечном итоге легло на карман рядового потребителя.По памяти, , для примера, мне надо было распломбироватьФОПовский электросчетчик когда-то это было бесплатно, сейчас за 5 минут работы взяли 1500 грн., добавление киловат - мощности когда-то просто отблагодарил инженера электросетей бутылкой недорогой водки,и это за мощность в 20 квтг. сейчас это какие-то вообще безумные деньги за каждый 1 киловатт.Продолжать можно долго.Обдирают все.И государство в целом, и монополии в частности, и торговые сети - фактические монополисты, так как многих мелких они просто утопили.И обдирают всех и мелкий бизнес, и население.И если на 1 тыс. дол. в месяц еще даже 15 лет назад можно было серьезно "подняться",то сейчас это грань нищеты, не купишь ни нормальной квартиры, ни нормального безопасного авто.Ну и предложение соответствующее.Жилье штампуют откровенно шайсовое, 90% рынка я бы назвал откровенно социальным, т.е. для бедных.А одновременно предлагают ввести льготы для потока евроблях в Украину, при том, что они и так 80% рынка занимают. Это недавний законопроект, только подан, будем надеяться, что не проголосуют превращение страны в автосвалку Европы окончательно, хотя европейцы конечно довольны - утилизировать и секон-хенд одежный, и евро-бляхи - не дешево.Вообще европейцы встретили нас с распростертыми объятиями как кроликов - лес-кругляк давят много лет, а с другой стороны многие квоты на поставку наши производители еще в январе-феврале каждого года исчерпывают.