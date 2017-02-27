Давать ежемесячно ,чтобы через 20-40 лет вернули деньги?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 19 жов, 2020 20:19
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Давать ежемесячно ,чтобы через 20-40 лет вернули деньги?
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей"
Додано: Пон 19 жов, 2020 20:25
Можно я попытаюсь предложить свой вариант ответа ?
Когда я говорил о том, что 1 тыс.дол. дохода на семью - это достаточно бедная семья в Украине я имел ввиду следующее:
Вот возьмем симпатичного мне Долярчика, как типичного представителя маленького украинца, и который в отличие от почти всех не на ветке не скрывает свой месячный доход.
900 дол. в месяц на его семью и он еле-еле накопил на однушку, надо понимать очень скромную однушку в обычном спальном районе, при том, что он представитель малого бизнеса.Ну собирает еще на одну. Если не ошибаюсь его город Львов, там цены на бюджетное жилье -однокомнатное в какой-нибудь массовке в спальнике около 500 тыс.грн.
В принципе это небольшие деньги, учитывая, что человек ФОП с большим стажем.
Лет 15 назад у меня был доход чуть повыше названного и его хватило не только на содержание семьи, но и на покупку нескольких активов, которые обеспечивают пассивный доход, причем это не были бюджетные активы, а так называемые "изюминки" РН,например старенькая двушка в зеленой зоне в трех минутах от удобной станции киевского метро,для аренды улетная локация,дом неплохой ,в зелени тонет, и локация на метро до Крещатика 7 минут, а если от подъезда,то 10 мин.
Вот и разница 1 тыс. дол. сейчас у Долярчика и 1 тыс. дол. у меня лет 15 назад.
Сейчас же, особенно после 2014 г. взлетели до 10 раз тарифы,повысились цены на все 100% продуктов и товаров более чем в 3 раза, а доходы в долларах ежемесячные у большинства выросли лишь в 2 раза.
Вот и выходит, тратить надо несоизмеримо больше,а квартиры ,а тем более комерческая недвижимость стали дороже даже в долларах и в евро.
Подорожали и а\м. Машина, которую я взял при курсе 8 из салона за 30 штук,сейчас в том же салоне стоит 40 штук. Инфляция доллара получается также.То же и с техникой крупной бытовой. Хороший немецкий холодильник я тогда взял за 550 дол. в Фоксе, сейчас он стоит кажется под 1 тыс. дол., если оригинал именно сделан в самом Бундесе.
Так что доход каждого уменьшился с двух сторон, с одной стороны из-за инфляции доллара в мире.
С другой стороны, из-за того, что кланово-монопольная компашка в 2014-м залезла в карман каждому, подняв тарифы до десяти раз, а затем по мультипликатору понеслись и цены, ведь для предпринимателей также сильно выросли и тарифы,и зарплаты наемного персонала,и даже обслуживание кассового и т.п., все это в конечном итоге легло на карман рядового потребителя.По памяти, , для примера, мне надо было распломбировать
ФОПовский электросчетчик когда-то это было бесплатно, сейчас за 5 минут работы взяли 1500 грн., добавление киловат - мощности когда-то просто отблагодарил инженера электросетей бутылкой недорогой водки,и это за мощность в 20 квтг. сейчас это какие-то вообще безумные деньги за каждый 1 киловатт.
Продолжать можно долго.
Обдирают все.
И государство в целом, и монополии в частности, и торговые сети - фактические монополисты, так как многих мелких они просто утопили.
И обдирают всех и мелкий бизнес, и население.
И если на 1 тыс. дол. в месяц еще даже 15 лет назад можно было серьезно "подняться",
то сейчас это грань нищеты, не купишь ни нормальной квартиры, ни нормального безопасного авто.
Ну и предложение соответствующее.
Жилье штампуют откровенно шайсовое, 90% рынка я бы назвал откровенно социальным, т.е. для бедных.
А одновременно предлагают ввести льготы для потока евроблях в Украину, при том, что они и так 80% рынка занимают. Это недавний законопроект, только подан, будем надеяться, что не проголосуют превращение страны в автосвалку Европы окончательно, хотя европейцы конечно довольны - утилизировать и секон-хенд одежный, и евро-бляхи - не дешево.
Вообще европейцы встретили нас с распростертыми объятиями как кроликов - лес-кругляк давят много лет, а с другой стороны многие квоты на поставку наши производители еще в январе-феврале каждого года исчерпывают.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Додано: Пон 19 жов, 2020 20:49
Автор77 спасибо за развёрнутый ответ, я ваш месседж понимаю как "бла-бла-бла всё пропало", я приводил свой пример что на 500$ в 2000х жил как король, теперь для такого уровня жизни нужен доход порядка 1500-2000$.
Но вы не даёте ответ и что делать, валить из страны, вкладываться в золото или коммерческую недвижимость? Я например переучиваюсь чтобы получить более высокооплачиваемую работу и востребованную во всём мире профессию.
Монополии инфляции цены и прочее видит каждый студент с карманным бюджетом в 1000грн. Всё же хочется понимать, у вас выросли все расходы равномерно или какие-то больше, какие-то меньше?
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 19 жов, 2020 20:57, всього редагувалось 4 разів.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Пон 19 жов, 2020 20:54
графоманство - это заболевание психики. я считаю.
первичный вопрос графомана интересует лишь как повод.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Пон 19 жов, 2020 20:57
Додано: Пон 19 жов, 2020 21:00
экономика как одеяло, поднимут в одном месте - перестанут платить в другом. Продавцов воздуха отрезвляют мокрой тряпкой по лицу.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Пон 19 жов, 2020 21:05
куда от НДС деться -то ?
Додано: Пон 19 жов, 2020 21:08
Re: Валютный рынок в контексте ДС
проголосуют за первого попавшегося кандидата который пообещает снизить НДС.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Пон 19 жов, 2020 21:08
Твои 150$ вдруг выросли до 500$
Действительно бла-бла-бла
Работать не пробовал ?
PS, До это ты размахивал, что 1500$ зарабатывал
Востаннє редагувалось pesikot в Пон 19 жов, 2020 21:12, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Пон 19 жов, 2020 21:10
Поверніться подумки на 20-40 років тому, та поміркуйте, чого були варті ваші тодішні очікування
1980 - Брєжнєв, СРСР, застій.
2000 - Кучма, ЗП менше ста баксів, олігархат, та Симоненко з Морозом...
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