Вырос порог вхождения в активы, способные формировать пассивный доход.
Выросли все без исключения траты на жизнь.
Выросла оплата всех услуг и это в первую очередь бьет по карману, то о чем вы спрашивали.
Сюда входи и оплата трат по бизнесу и личные траты.
Пример, в Киеве надо было починить одну точку по сантехнике. Несколько сантехников запросили 500-600 грн. Работы на один час. В результате с одним сторговались за 350 грн.
К сожалению не могу точно ответить на вопрос, где сейчас можно достойно зарабатывать кроме пресловутой ай-ти сферы, которая подходит для части молодежи в основном лишь.
Очень трудное время.
Если говорить о бизнесе,то кроме удачных примеров кофейни на колесах в стареньком ретро-автобусе, которая не требует личной коммерческой недвижимости ничего особо денежного вспомнить не могу.
Сам все свои пенсионные вопросы я решил еще 15 лет назад покупкой сразу нескольких активов в локационных местах, та же старенькая двушка в Киеве обошлась тогда в 23 тыс.дол. ( 2003-м), правда, ремонт потом делался, но сдается она всегда со второго просмотра, локация,локация и еще раз локация.
В те времена деньги просто под ногами валялись. Еще в 2008-м у меня знакомые работали продавцами в мелкой сети по продаже техники, на семью - 3 тыс. дол. доход, можно было вкладываться и в бизнес, и в активы.
Сейчас - глуховато, с 2015-го почти полный разгром у всех знакомых мелких, в 2014-м еще все неплохо было, так как народ тратил жировые запасы, потом все пошло по наклонной.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения. ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Автор77 написав:Вырос порог вхождения в активы, способные формировать пассивный доход.
Выросли все без исключения траты на жизнь.
Выросла оплата всех услуг и это в первую очередь бьет по карману, то о чем вы спрашивали.
промониторьте порог входа в любой бизнес в более цивилизованной стране и он окажется выше чем у нас, например лицензия таксиста во Франции. При том что у нас даже её не покупают, а дела против наглых нелегальных таксистов легко разваливаются в суде, достаточно ответчику сказать что перепутал пассажира со своим бывшим коллегой по работе которого захотелось подвезти, а заодно и долг (в размере оплаты за проезд) вернуть. Пусть докажут обратное.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat