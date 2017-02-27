Додано: Пон 19 жов, 2020 21:11

vitaliian



Вырос порог вхождения в активы, способные формировать пассивный доход.



Выросли все без исключения траты на жизнь.



Выросла оплата всех услуг и это в первую очередь бьет по карману, то о чем вы спрашивали.



Сюда входи и оплата трат по бизнесу и личные траты.



Пример, в Киеве надо было починить одну точку по сантехнике. Несколько сантехников запросили 500-600 грн.

Работы на один час. В результате с одним сторговались за 350 грн.



К сожалению не могу точно ответить на вопрос, где сейчас можно достойно зарабатывать кроме пресловутой ай-ти сферы, которая подходит для части молодежи в основном лишь.



Очень трудное время.



Если говорить о бизнесе,то кроме удачных примеров кофейни на колесах в стареньком ретро-автобусе, которая не требует личной коммерческой недвижимости ничего особо денежного вспомнить не могу.



Сам все свои пенсионные вопросы я решил еще 15 лет назад покупкой сразу нескольких активов в локационных местах, та же старенькая двушка в Киеве обошлась тогда в 23 тыс.дол. ( 2003-м), правда, ремонт потом делался, но сдается она всегда со второго просмотра, локация,локация и еще раз локация.



В те времена деньги просто под ногами валялись. Еще в 2008-м у меня знакомые работали продавцами в мелкой сети по продаже техники, на семью - 3 тыс. дол. доход, можно было вкладываться и в бизнес, и в активы.



Сейчас - глуховато, с 2015-го почти полный разгром у всех знакомых мелких, в 2014-м еще все неплохо было, так как народ тратил жировые запасы, потом все пошло по наклонной.