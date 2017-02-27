Вырос порог вхождения в активы, способные формировать пассивный доход. Выросли все без исключения траты на жизнь. Выросла оплата всех услуг и это в первую очередь бьет по карману, то о чем вы спрашивали. Сюда входи и оплата трат по бизнесу и личные траты. Пример, в Киеве надо было починить одну точку по сантехнике. Несколько сантехников запросили 500-600 грн. Работы на один час. В результате с одним сторговались за 350 грн. К сожалению не могу точно ответить на вопрос, где сейчас можно достойно зарабатывать кроме пресловутой ай-ти сферы, которая подходит для части молодежи в основном лишь. Очень трудное время. Если говорить о бизнесе,то кроме удачных примеров кофейни на колесах в стареньком ретро-автобусе, которая не требует личной коммерческой недвижимости ничего особо денежного вспомнить не могу. Сам все свои пенсионные вопросы я решил еще 15 лет назад покупкой сразу нескольких активов в локационных местах, та же старенькая двушка в Киеве обошлась тогда в 23 тыс.дол. ( 2003-м), правда, ремонт потом делался, но сдается она всегда со второго просмотра, локация,локация и еще раз локация. В те времена деньги просто под ногами валялись. Еще в 2008-м у меня знакомые работали продавцами в мелкой сети по продаже техники, на семью - 3 тыс. дол. доход, можно было вкладываться и в бизнес, и в активы.
Сейчас - глуховато, с 2015-го почти полный разгром у всех знакомых мелких, в 2014-м еще все неплохо было, так как народ тратил жировые запасы, потом все пошло по наклонной.
Востаннє редагувалось Автор77 в Пон 19 жов, 2020 22:46, всього редагувалось 1 раз.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения. ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Автор77 написав:Вырос порог вхождения в активы, способные формировать пассивный доход.
Выросли все без исключения траты на жизнь.
Выросла оплата всех услуг и это в первую очередь бьет по карману, то о чем вы спрашивали.
промониторьте порог входа в любой бизнес в более цивилизованной стране и он окажется выше чем у нас, например лицензия таксиста во Франции. При том что у нас даже её не покупают, а дела против наглых нелегальных таксистов легко разваливаются в суде, достаточно ответчику сказать что перепутал пассажира со своим бывшим коллегой по работе которого захотелось подвезти, а заодно и долг (в размере оплаты за проезд) вернуть. Пусть докажут обратное.
Автор77 написав:Выросли все без исключения траты на жизнь.
мои траты на интернет упали, в 2000м году я платил за него гораздо дороже (30$ в мес диал ап + сумашедший ценник на моб.интернет с 2004 года). Техника сильно подешевела, (ноутбуки телефоны холодильники стиралки кондиционеры). Появилось много китайских марок в т.ч. кондиционеров, автомобилей. Мой китайский кондиционер проработал без ремонта 10 лет и был успешно продан на олх меньше чем за неделю. Сейчас доступен э/транспорт (э/самокаты, электромобили) которые могут существенно снизить затраты на передвижение по сравнению с "эталонным 2000м". Нельзя на всё смотреть однобоко. В 2000 много чего не было доступно, культура потребления была другая, поэтому траты были ниже. Из существенного дорожая - медицина, качественная еда и ж/д билеты.
Считаю сильно подешевело образование, учебники качай в интернете и распечатывай на лазерном принтере, учи английский по ютубу и в антикафе (собираются любители платят только за время пребывания в антикафе), по интернету можно научиться готовить, делать несложный ремонт в квартире и т.д.
Сколько денег экономит интернет вообще сложно переоценить, как вы раньше покупали б/у машину? ездили на авторынок и довольствовались тем что там продают сейчас все авто Украины, Европы, США доступны к покупке. Или чтобы снять квартиру платили риелтору, сейчас есть телеграмм каналы где можно найти квартиру от хозяина.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 19 жов, 2020 22:18, всього редагувалось 3 разів.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
лекарства пока по минимуму а вот тренажерка, спортпит и спортодежда/обувь на 1к долл в год потянут
Тут поясню. Не в смысле, что Вы больше болеть стали, а что дороже теперь обходится тот же уровень медицины, которым Вы пользуетесь.. "Лекарства" в моем понимании - это не только сами по себе таблетки и т.д., но и походы по врачам - например, зубик полечить или просто консультация у врача (я за это тоже плачу деньги, т.к. не хожу к кому попало). И лекарства, и врачи за последние 5 лет подорожали...
Lady_N написав:Тут поясню. Не в смысле, что Вы больше болеть стали, а что дороже теперь обходится тот же уровень медицины, которым Вы пользуетесь.. "Лекарства" в моем понимании - это не только сами по себе таблетки и т.д., но и походы по врачам - например, зубик полечить или просто консультация у врача (я за это тоже плачу деньги, т.к. не хожу к кому попало). И лекарства, и врачи за последние 5 лет подорожали...
сколько % от общих расходов была медицина 10 лет назад и сейчас? если была 3% стала 8% смысл об этом говорить? Другое дело когда что-то было 20% а стало 60% это уже беда.
С годами меняется модель потребления, растут требования. Я раньше любил куры-гриль и шаурму, теперь я такое не ем, разумеется говядина и красная рыба стоят дороже, от того растут мои расходы на питание. На смену зубным протезам приходят импланты, которые существенно дороже. Мы это воспринимаем как дорожай, на самом деле это качественно новая услуга.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
..............опитування НБУ. 62% підприємств вважають, що обмінний курс коливатиметься в межах від 28,01 грн/дол. США до 30,00 грн/дол. США.............
а вот и инфляция нарисовалась, как сладкая парочка с девальвацией:
https://news.finance.ua/ua/news/-/48047 ... roenergiyi .........Промисловці просять НКРЕКП не підвищувати тариф на передачу електроенергії...підвищення тарифу значно погіршить макроекономічну ситуацію в Україні, призведе до закриття підприємств та зростання кількості безробітних.....
А Фурман из НБУ в стиле партсъезда КПСС только что отчитался по ТВ, что инфляция по итогам 9 месяцев у нас оказывается всего 3%, а в 2021-м они ждут не более 5%.
Фантазеры.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения. ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...