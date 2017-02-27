Додано: Пон 19 жов, 2020 21:20

Автор77 написав: Вырос порог вхождения в активы, способные формировать пассивный доход.



Выросли все без исключения траты на жизнь.



Выросла оплата всех услуг и это в первую очередь бьет по карману, то о чем вы спрашивали. Вырос порог вхождения в активы, способные формировать пассивный доход.Выросли все без исключения траты на жизнь.Выросла оплата всех услуг и это в первую очередь бьет по карману, то о чем вы спрашивали.

Автор77 написав: Выросли все без исключения траты на жизнь. Выросли все без исключения траты на жизнь.

промониторьте порог входа в любой бизнес в более цивилизованной стране и он окажется выше чем у нас, например лицензия таксиста во Франции. При том что у нас даже её не покупают, а дела против наглых нелегальных таксистов легко разваливаются в суде, достаточно ответчику сказать что перепутал пассажира со своим бывшим коллегой по работе которого захотелось подвезти, а заодно и долг (в размере оплаты за проезд) вернуть. Пусть докажут обратное.мои траты на интернет упали, в 2000м году я платил за него гораздо дороже (30$ в мес диал ап + сумашедший ценник на моб.интернет с 2004 года). Техника сильно подешевела, (ноутбуки телефоны холодильники стиралки кондиционеры). Появилось много китайских марок в т.ч. кондиционеров, автомобилей. Мой китайский кондиционер проработал без ремонта 10 лет и был успешно продан на олх меньше чем за неделю. Сейчас доступен э/транспорт (э/самокаты, электромобили) которые могут существенно снизить затраты на передвижение по сравнению с "эталонным 2000м". Нельзя на всё смотреть однобоко. В 2000 много чего не было доступно, культура потребления была другая, поэтому траты были ниже. Из существенного дорожая - медицина, качественная еда и ж/д билеты.Считаю сильно подешевело образование, учебники качай в интернете и распечатывай на лазерном принтере, учи английский по ютубу и в антикафе (собираются любители платят только за время пребывания в антикафе), по интернету можно научиться готовить, делать несложный ремонт в квартире и т.д.Сколько денег экономит интернет вообще сложно переоценить, как вы раньше покупали б/у машину? ездили на авторынок и довольствовались тем что там продают сейчас все авто Украины, Европы, США доступны к покупке. Или чтобы снять квартиру платили риелтору, сейчас есть телеграмм каналы где можно найти квартиру от хозяина.