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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6617661866196620>

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 205
В діапазоні 26-27
2%
5
27-28
11%
23
28-29
72%
147
Більше 30
15%
30
Всього голосів : 205
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 21:11

vitaliian


Пока жирные коты набивают брюхо:
https://news.finance.ua/ru/news/-/48047 ... he-22-mlrd

У нас вот так :) :

Вырос порог вхождения в активы, способные формировать пассивный доход.
Выросли все без исключения траты на жизнь.
Выросла оплата всех услуг и это в первую очередь бьет по карману, то о чем вы спрашивали.
Сюда входи и оплата трат по бизнесу и личные траты.
Пример, в Киеве надо было починить одну точку по сантехнике. Несколько сантехников запросили 500-600 грн.
Работы на один час. В результате с одним сторговались за 350 грн.
К сожалению не могу точно ответить на вопрос, где сейчас можно достойно зарабатывать кроме пресловутой ай-ти сферы, которая подходит для части молодежи в основном лишь.
Очень трудное время.
Если говорить о бизнесе,то кроме удачных примеров кофейни на колесах в стареньком ретро-автобусе, которая не требует личной коммерческой недвижимости ничего особо денежного вспомнить не могу.
Сам все свои пенсионные вопросы я решил еще 15 лет назад покупкой сразу нескольких активов в локационных местах, та же старенькая двушка в Киеве обошлась тогда в 23 тыс.дол. ( 2003-м), правда, ремонт потом делался, но сдается она всегда со второго просмотра, локация,локация и еще раз локация.
В те времена деньги просто под ногами валялись. Еще в 2008-м у меня знакомые работали продавцами в мелкой сети по продаже техники, на семью - 3 тыс. дол. доход, можно было вкладываться и в бизнес, и в активы.

Сейчас - глуховато, с 2015-го почти полный разгром у всех знакомых мелких, в 2014-м еще все неплохо было, так как народ тратил жировые запасы, потом все пошло по наклонной.
Востаннє редагувалось Автор77 в Пон 19 жов, 2020 22:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 21:16

  Автор77 написав:
Пример, в Киеве надо было починить одну точку по сантехнике. Несколько сантехников запросили 500-600 грн.
Работы на один час. В результате с одним сторговались за 350 грн.

Действительно, где можна заработать
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 21:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Автор77 написав:Вырос порог вхождения в активы, способные формировать пассивный доход.

Выросли все без исключения траты на жизнь.

Выросла оплата всех услуг и это в первую очередь бьет по карману, то о чем вы спрашивали.


промониторьте порог входа в любой бизнес в более цивилизованной стране и он окажется выше чем у нас, например лицензия таксиста во Франции. При том что у нас даже её не покупают, а дела против наглых нелегальных таксистов легко разваливаются в суде, достаточно ответчику сказать что перепутал пассажира со своим бывшим коллегой по работе которого захотелось подвезти, а заодно и долг (в размере оплаты за проезд) вернуть. Пусть докажут обратное.

  Автор77 написав:Выросли все без исключения траты на жизнь.

мои траты на интернет упали, в 2000м году я платил за него гораздо дороже (30$ в мес диал ап + сумашедший ценник на моб.интернет с 2004 года). Техника сильно подешевела, (ноутбуки телефоны холодильники стиралки кондиционеры). Появилось много китайских марок в т.ч. кондиционеров, автомобилей. Мой китайский кондиционер проработал без ремонта 10 лет и был успешно продан на олх меньше чем за неделю. Сейчас доступен э/транспорт (э/самокаты, электромобили) которые могут существенно снизить затраты на передвижение по сравнению с "эталонным 2000м". Нельзя на всё смотреть однобоко. В 2000 много чего не было доступно, культура потребления была другая, поэтому траты были ниже. Из существенного дорожая - медицина, качественная еда и ж/д билеты.

Считаю сильно подешевело образование, учебники качай в интернете и распечатывай на лазерном принтере, учи английский по ютубу и в антикафе (собираются любители платят только за время пребывания в антикафе), по интернету можно научиться готовить, делать несложный ремонт в квартире и т.д.

Сколько денег экономит интернет вообще сложно переоценить, как вы раньше покупали б/у машину? ездили на авторынок и довольствовались тем что там продают сейчас все авто Украины, Европы, США доступны к покупке. Или чтобы снять квартиру платили риелтору, сейчас есть телеграмм каналы где можно найти квартиру от хозяина.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 19 жов, 2020 22:18, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 21:52

  Lady_N написав:
  vitaliian написав:
  prodigy написав:расчет оказался неверным: 1к в месяц сейчас мало,

какие именно статьи расходов за 5 лет выросли больше всего?

Очевидно - еда, коммуналка, лекарства...


лекарства пока по минимуму :lol:
а вот тренажерка, спортпит и спортодежда/обувь на 1к долл в год потянут
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 21:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  prodigy написав:лекарства пока по минимуму
а вот тренажерка, спортпит и спортодежда/обувь на 1к долл в год потянут
... подорожало то без чего можно прожить.
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 22:18

  prodigy написав:
  Lady_N написав:Очевидно - еда, коммуналка, лекарства...


лекарства пока по минимуму :lol:
а вот тренажерка, спортпит и спортодежда/обувь на 1к долл в год потянут

Тут поясню. Не в смысле, что Вы больше болеть стали, а что дороже теперь обходится тот же уровень медицины, которым Вы пользуетесь.. :D "Лекарства" в моем понимании - это не только сами по себе таблетки и т.д., но и походы по врачам - например, зубик полечить или просто консультация у врача (я за это тоже плачу деньги, т.к. не хожу к кому попало). И лекарства, и врачи за последние 5 лет подорожали...
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 22:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Lady_N написав:Тут поясню. Не в смысле, что Вы больше болеть стали, а что дороже теперь обходится тот же уровень медицины, которым Вы пользуетесь.. "Лекарства" в моем понимании - это не только сами по себе таблетки и т.д., но и походы по врачам - например, зубик полечить или просто консультация у врача (я за это тоже плачу деньги, т.к. не хожу к кому попало). И лекарства, и врачи за последние 5 лет подорожали...
сколько % от общих расходов была медицина 10 лет назад и сейчас? если была 3% стала 8% смысл об этом говорить? Другое дело когда что-то было 20% а стало 60% это уже беда.

С годами меняется модель потребления, растут требования. Я раньше любил куры-гриль и шаурму, теперь я такое не ем, разумеется говядина и красная рыба стоят дороже, от того растут мои расходы на питание. На смену зубным протезам приходят импланты, которые существенно дороже. Мы это воспринимаем как дорожай, на самом деле это качественно новая услуга.
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 22:32

  sergey_sryvkin написав:
  Мизантрóп написав:
  vitaliian написав:это к тому рассчитывать на пенсии или нет.
Давать ежемесячно ,чтобы через 20-40 лет вернули деньги?
Поверніться подумки на 20-40 років тому, та поміркуйте, чого були варті ваші тодішні очікування.
1980 - Брєжнєв, СРСР, застій.
2000 - Кучма, ЗП менше ста баксів, олігархат, та Симоненко з Морозом...
2020 - Зеленський, Крим, Донбас... :( :(
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 22:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Свежие новости совпадают с моими ожиданиями :) :

https://news.finance.ua/ua/news/-/48043 ... yi-valyuty

..............опитування НБУ.
62% підприємств вважають, що обмінний курс коливатиметься в межах від 28,01 грн/дол. США до 30,00 грн/дол. США.............

а вот и инфляция нарисовалась, как сладкая парочка с девальвацией:

https://news.finance.ua/ua/news/-/48047 ... roenergiyi
.........Промисловці просять НКРЕКП не підвищувати тариф на передачу електроенергії...підвищення тарифу значно погіршить макроекономічну ситуацію в Україні, призведе до закриття підприємств та зростання кількості безробітних.....

А Фурман из НБУ в стиле партсъезда КПСС только что отчитался по ТВ, что инфляция по итогам 9 месяцев у нас оказывается всего 3%, а в 2021-м они ждут не более 5%.

Фантазеры.
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 23:29

  vitaliian написав:
  prodigy написав:лекарства пока по минимуму
а вот тренажерка, спортпит и спортодежда/обувь на 1к долл в год потянут
... подорожало то без чего можно прожить.



НЕ НЕ !
ВеТик , понимаешь , когда ты бежишь в адиках ,труселя черные трим дих, белая футболка с лепестками !...... сам внутренний ПОНТ Заставляет тебя повыше поднимать подбородок когда возле дам пробегаешь ....и еще запах , он должен быть !
....ну чтобы дамы тебя хотели видеть !

Ну чтобы не думали , что ты , не мешок с г*** .......
холява
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