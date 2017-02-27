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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6617661866196620

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 205
В діапазоні 26-27
2%
5
27-28
11%
23
28-29
72%
147
Більше 30
15%
30
Всього голосів : 205
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 23:34

Автор77

Я Прошу Прощения !
Не обижайтесь Пожалуйста !

Вы женщина ?
холява
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 23:36

  холява написав:
  vitaliian написав:
  prodigy написав:лекарства пока по минимуму
а вот тренажерка, спортпит и спортодежда/обувь на 1к долл в год потянут
... подорожало то без чего можно прожить.



НЕ НЕ !
ВеТик , понимаешь , когда ты бежишь в адиках ,труселя черные трим дих, белая футболка с лепестками !...... сам внутренний ПОНТ Заставляет тебя повыше поднимать подбородок когда возле дам пробегаешь ....и еще запах , он должен быть !
....ну чтобы дамы тебя хотели видеть !

Ну чтобы не думали , что ты , не мешок с г*** .......

я когда пересел с жигуля на иномарку тоже ощутил подорожание, начиная от масла и колодок заканчивая услугами нормальных сто, которых мой жигуль никогда не видел. У каждого своё представление о мешках с г*** но с возрастом это проходит, ни один автомобиль уже не в состоянии поднять мой внутренний понт.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 23:42

холява
Не обижайся,пожалуйста, прошу прощения,вы больной, или может быть больная ?
А читать хороше умеете ?
А мою подпись прочитать не пробовали?
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 23:51

  vitaliian написав:[

Ну чтобы не думали , что ты , не мешок с г*** .......

я когда пересел с жигуля на иномарку тоже ощутил подорожание, начиная от масла и колодок заканчивая услугами нормальных сто, которых мой жигуль никогда не видел. У каждого своё представление о мешках с г*** но с возрастом это проходит, ни один автомобиль уже не в состоянии поднять мой внутренний понт.[/quote]


Нет , не проходит !
Вы , если выходите из своей "гордости "(авто), нельзя долго обходить ее и два раза нажимать на постановку на охрану .
Просто, один раз нажал и пошел .
У тебя стоит не эмитированная сигналка и еще пару приколов ......
ТЫ УВЕРЕН !
ВСЕ !

ВОТ от Этого ВСЕ и ПОДНИМАЕТСЯ !!!!

(сейчас модератор меня немного охладит )
Задом чувствую .
Если нет , обещаю пойти спать .
холява
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 23:54

  Автор77 написав:холява
Не обижайся,пожалуйста, прошу прощения,вы больной, или может быть больная ?
А читать хороше умеете ?
А мою подпись прочитать не пробовали?


Нет , не больной .
Только приехал домой ,от больного .
Вы не поверите , я все прочитал , что Вы написали .
У Вас женская тактика ......понравиться .
холява
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 23:58

  холява написав:
  Автор77 написав:холява
Не обижайся,пожалуйста, прошу прощения,вы больной, или может быть больная ?
А читать хороше умеете ?
А мою подпись прочитать не пробовали?


Нет , не больной .
Только приехал домой ,от больного .
Вы не поверите , я все прочитал , что Вы написали .
У Вас женская тактика ......понравиться .
кому-то могут нравиться вечные сопли?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 00:09

  juristkostya написав:кому-то могут нравиться вечные сопли?

ЛОРу
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 00:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Вы женщина ?

Зображення

  холява написав:У тебя стоит не эмитированная сигналка и еще пару приколов ......
ТЫ УВЕРЕН !
ВСЕ !

ВОТ от Этого ВСЕ и ПОДНИМАЕТСЯ !!!!

не яйца красят человека, в себе надо быть уверенным а сигналка то такое.
У меня механическое противоугонное из стали 8мм, если заклинит не одну болгарку сотрут чтобы открыть.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 00:24

холява

Просто стиль ваш общения сильно напоминает определенные симптомы.

Неужели сами не замечали?

Нет реально, без обид, все ваши сообщения достаточно странны.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
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  #<1 ... 6617661866196620
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