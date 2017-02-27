Додано: Пон 19 жов, 2020 23:51

vitaliian написав: [



Ну чтобы не думали , что ты , не мешок с г*** ....... Ну чтобы не думали , что ты , не мешок с г*** .......

я когда пересел с жигуля на иномарку тоже ощутил подорожание, начиная от масла и колодок заканчивая услугами нормальных сто, которых мой жигуль никогда не видел. У каждого своё представление о мешках с г*** но с возрастом это проходит, ни один автомобиль уже не в состоянии поднять мой внутренний понт.[/quote]Нет , не проходит !Вы , если выходите из своей "гордости "(авто), нельзя долго обходить ее и два раза нажимать на постановку на охрану .Просто, один раз нажал и пошел .У тебя стоит не эмитированная сигналка и еще пару приколов ......ТЫ УВЕРЕН !ВСЕ !ВОТ от Этого ВСЕ и ПОДНИМАЕТСЯ !!!!(сейчас модератор меня немного охладит )Задом чувствую .Если нет , обещаю пойти спать .