Автор77
Я Прошу Прощения !
Не обижайтесь Пожалуйста !
Вы женщина ?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 19 жов, 2020 23:36
я когда пересел с жигуля на иномарку тоже ощутил подорожание, начиная от масла и колодок заканчивая услугами нормальных сто, которых мой жигуль никогда не видел. У каждого своё представление о мешках с г*** но с возрастом это проходит, ни один автомобиль уже не в состоянии поднять мой внутренний понт.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Пон 19 жов, 2020 23:42
холява
Не обижайся,пожалуйста, прошу прощения,вы больной, или может быть больная ?
А читать хороше умеете ?
А мою подпись прочитать не пробовали?
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Додано: Пон 19 жов, 2020 23:51
я когда пересел с жигуля на иномарку тоже ощутил подорожание, начиная от масла и колодок заканчивая услугами нормальных сто, которых мой жигуль никогда не видел. У каждого своё представление о мешках с г*** но с возрастом это проходит, ни один автомобиль уже не в состоянии поднять мой внутренний понт.[/quote]
Нет , не проходит !
Вы , если выходите из своей "гордости "(авто), нельзя долго обходить ее и два раза нажимать на постановку на охрану .
Просто, один раз нажал и пошел .
У тебя стоит не эмитированная сигналка и еще пару приколов ......
ТЫ УВЕРЕН !
ВСЕ !
ВОТ от Этого ВСЕ и ПОДНИМАЕТСЯ !!!!
(сейчас модератор меня немного охладит )
Задом чувствую .
Если нет , обещаю пойти спать .
Додано: Пон 19 жов, 2020 23:54
Нет , не больной .
Только приехал домой ,от больного .
Вы не поверите , я все прочитал , что Вы написали .
У Вас женская тактика ......понравиться .
Додано: Пон 19 жов, 2020 23:58
кому-то могут нравиться вечные сопли?
Додано: Вів 20 жов, 2020 00:09
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Вів 20 жов, 2020 00:14
Re: Валютный рынок в контексте ДС
не яйца красят человека, в себе надо быть уверенным а сигналка то такое.
У меня механическое противоугонное из стали 8мм, если заклинит не одну болгарку сотрут чтобы открыть.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Вів 20 жов, 2020 00:24
холява
Просто стиль ваш общения сильно напоминает определенные симптомы.
Неужели сами не замечали?
Нет реально, без обид, все ваши сообщения достаточно странны.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
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