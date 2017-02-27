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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6618661966206621>

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 205
В діапазоні 26-27
2%
5
27-28
11%
23
28-29
72%
147
Більше 30
15%
30
Всього голосів : 205
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 23:34

Автор77

Я Прошу Прощения !
Не обижайтесь Пожалуйста !

Вы женщина ?
холява
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 23:36

  холява написав:
  vitaliian написав:
  prodigy написав:лекарства пока по минимуму
а вот тренажерка, спортпит и спортодежда/обувь на 1к долл в год потянут
... подорожало то без чего можно прожить.



НЕ НЕ !
ВеТик , понимаешь , когда ты бежишь в адиках ,труселя черные трим дих, белая футболка с лепестками !...... сам внутренний ПОНТ Заставляет тебя повыше поднимать подбородок когда возле дам пробегаешь ....и еще запах , он должен быть !
....ну чтобы дамы тебя хотели видеть !

Ну чтобы не думали , что ты , не мешок с г*** .......

я когда пересел с жигуля на иномарку тоже ощутил подорожание, начиная от масла и колодок заканчивая услугами нормальных сто, которых мой жигуль никогда не видел. У каждого своё представление о мешках с г*** но с возрастом это проходит, ни один автомобиль уже не в состоянии поднять мой внутренний понт.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 23:42

холява

удалено
Востаннє редагувалось Автор77 в Вів 20 жов, 2020 00:37, всього редагувалось 1 раз.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 23:51

  vitaliian написав:[

Ну чтобы не думали , что ты , не мешок с г*** .......

я когда пересел с жигуля на иномарку тоже ощутил подорожание, начиная от масла и колодок заканчивая услугами нормальных сто, которых мой жигуль никогда не видел. У каждого своё представление о мешках с г*** но с возрастом это проходит, ни один автомобиль уже не в состоянии поднять мой внутренний понт.[/quote]


Нет , не проходит !
Вы , если выходите из своей "гордости "(авто), нельзя долго обходить ее и два раза нажимать на постановку на охрану .
Просто, один раз нажал и пошел .
У тебя стоит не эмитированная сигналка и еще пару приколов ......
ТЫ УВЕРЕН !
ВСЕ !

ВОТ от Этого ВСЕ и ПОДНИМАЕТСЯ !!!!

(сейчас модератор меня немного охладит )
Задом чувствую .
Если нет , обещаю пойти спать .
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 23:54

  Автор77 написав:холява
Не обижайся,пожалуйста, прошу прощения,вы больной, или может быть больная ?
А читать хороше умеете ?
А мою подпись прочитать не пробовали?


Нет , не больной .
Только приехал домой ,от больного .
Вы не поверите , я все прочитал , что Вы написали .
У Вас женская тактика ......понравиться .
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 23:58

  холява написав:
  Автор77 написав:холява
Не обижайся,пожалуйста, прошу прощения,вы больной, или может быть больная ?
А читать хороше умеете ?
А мою подпись прочитать не пробовали?


Нет , не больной .
Только приехал домой ,от больного .
Вы не поверите , я все прочитал , что Вы написали .
У Вас женская тактика ......понравиться .
кому-то могут нравиться вечные сопли?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 00:09

  juristkostya написав:кому-то могут нравиться вечные сопли?

ЛОРу
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 00:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Вы женщина ?

Зображення

  холява написав:У тебя стоит не эмитированная сигналка и еще пару приколов ......
ТЫ УВЕРЕН !
ВСЕ !

ВОТ от Этого ВСЕ и ПОДНИМАЕТСЯ !!!!

не яйца красят человека, в себе надо быть уверенным а сигналка то такое.
У меня механическое противоугонное из стали 8мм, если заклинит не одну болгарку сотрут чтобы открыть.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 00:24

холява

удалено
Востаннє редагувалось Автор77 в Вів 20 жов, 2020 00:38, всього редагувалось 1 раз.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 00:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Автор77 написав:Нет реально, без обид, все ваши сообщения достаточно странны.
воспринимайте это как юмор.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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