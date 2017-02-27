Автор77
Я Прошу Прощения !
Не обижайтесь Пожалуйста !
Вы женщина ?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 19 жов, 2020 23:36
я когда пересел с жигуля на иномарку тоже ощутил подорожание, начиная от масла и колодок заканчивая услугами нормальных сто, которых мой жигуль никогда не видел. У каждого своё представление о мешках с г*** но с возрастом это проходит, ни один автомобиль уже не в состоянии поднять мой внутренний понт.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Пон 19 жов, 2020 23:42
холява
удалено
Востаннє редагувалось Автор77 в Вів 20 жов, 2020 00:37, всього редагувалось 1 раз.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Додано: Пон 19 жов, 2020 23:51
я когда пересел с жигуля на иномарку тоже ощутил подорожание, начиная от масла и колодок заканчивая услугами нормальных сто, которых мой жигуль никогда не видел. У каждого своё представление о мешках с г*** но с возрастом это проходит, ни один автомобиль уже не в состоянии поднять мой внутренний понт.[/quote]
Нет , не проходит !
Вы , если выходите из своей "гордости "(авто), нельзя долго обходить ее и два раза нажимать на постановку на охрану .
Просто, один раз нажал и пошел .
У тебя стоит не эмитированная сигналка и еще пару приколов ......
ТЫ УВЕРЕН !
ВСЕ !
ВОТ от Этого ВСЕ и ПОДНИМАЕТСЯ !!!!
(сейчас модератор меня немного охладит )
Задом чувствую .
Если нет , обещаю пойти спать .
Додано: Пон 19 жов, 2020 23:54
Нет , не больной .
Только приехал домой ,от больного .
Вы не поверите , я все прочитал , что Вы написали .
У Вас женская тактика ......понравиться .
Додано: Пон 19 жов, 2020 23:58
кому-то могут нравиться вечные сопли?
Додано: Вів 20 жов, 2020 00:09
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Вів 20 жов, 2020 00:14
Re: Валютный рынок в контексте ДС
не яйца красят человека, в себе надо быть уверенным а сигналка то такое.
У меня механическое противоугонное из стали 8мм, если заклинит не одну болгарку сотрут чтобы открыть.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Вів 20 жов, 2020 00:24
холява
удалено
Востаннє редагувалось Автор77 в Вів 20 жов, 2020 00:38, всього редагувалось 1 раз.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Додано: Вів 20 жов, 2020 00:30
Re: Валютный рынок в контексте ДС
воспринимайте это как юмор.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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