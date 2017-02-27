vitaliian
Вы умный человек,поэтому поймете.
Понимаете, некоторый юмор во-первых,граничит со странностями,
и,во-вторых, в принципе чел не уважает Правила ветки,
высказывая тем самым неуважение не ко мне, а ко всем участникам форума и работникам,
загаживая эту ветку.
И сам себя этот чел опускает на дно, ведь подпись мою прочел,и тем не менее решил нагадить на ветке.
К слову, ваша лично подпись о вере в евро по 1-40 - супер
Блин, счастливое для меня число, практически 100% активов покупал, конвертируя евро по близким к 1-40 значениям.
Активы поднялись едва ли не в два раза, а евро надолго сменил вектор на низходящий.
Теперь я также как и вы (уже со "свежим" евро) верю в римейк, в версию 2.0 по евро, в его повторный поход в горы