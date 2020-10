Додано: Вів 20 жов, 2020 08:26

Ну что, в Харькове уже почти откатился откат: большая часть вменяемых обменок продает по 45, отдельные уже по 50. Невменяемые по 53 и выше.



Относительно других валют курс гривны пока не особо поменялся: фунт чуть-чуть подрос, злотый тоже немного но он скорей отыгрывает своё недавнее падение относительно других валют.

