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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6618661966206621

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 206
В діапазоні 26-27
2%
5
27-28
11%
23
28-29
72%
148
Більше 30
15%
30
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 00:42

vitaliian

Вы умный человек,поэтому поймете.
Понимаете, некоторый юмор во-первых,граничит со странностями,
и,во-вторых, в принципе чел не уважает Правила ветки,
высказывая тем самым неуважение не ко мне, а ко всем участникам форума и работникам,
загаживая эту ветку.
И сам себя этот чел опускает на дно, ведь подпись мою прочел,и тем не менее решил нагадить на ветке.
К слову, ваша лично подпись о вере в евро по 1-40 - супер :)
Блин, счастливое для меня число, практически 100% активов покупал, конвертируя евро по близким к 1-40 значениям.
Активы поднялись едва ли не в два раза, а евро надолго сменил вектор на низходящий.
Теперь я также как и вы (уже со "свежим" евро) верю в римейк, в версию 2.0 по евро, в его повторный поход в горы :)
Востаннє редагувалось Автор77 в Вів 20 жов, 2020 00:47, всього редагувалось 1 раз.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
Автор77
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 00:42

  sergey_sryvkin написав:
  Мизантрóп написав:
  vitaliian написав:это к тому рассчитывать на пенсии или нет.
Давать ежемесячно ,чтобы через 20-40 лет вернули деньги? :lol:

Поверніться подумки на 20-40 років тому, та поміркуйте, чого були варті ваші тодішні очікування :)
1980 - Брєжнєв, СРСР, застій.
2000 - Кучма, ЗП менше ста баксів, олігархат, та Симоненко з Морозом...


Чтобы быть уверенным в завтрашнем пенсионном дне, надо до пенсии нахлобучить 4 кг золота. :idea:
Расчет прост. 1 грамм золота на 1 день достойной жизни в соответствии с Законом Либо одного гамма золота. 400 грамм на год.
Средняя продолжительность жизни пенса 10 лет. Женщины живут дольше.
С учетом официальной пенсии хватит. Официалку даже можно будет пускать на разные пенсионные слабости и виагру. :oops: Пенсия, это такая же жизнь, только без з/п. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 08:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ну что, в Харькове уже почти откатился откат: большая часть вменяемых обменок продает по 45, отдельные уже по 50. Невменяемые по 53 и выше.

Относительно других валют курс гривны пока не особо поменялся: фунт чуть-чуть подрос, злотый тоже немного но он скорей отыгрывает своё недавнее падение относительно других валют.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 08:30

"Нафтогаз України" відклав розміщення єврооблігацій

Нафтогаз України" увечері в понеділок відклав на невизначений термін розміщення доларових єврооблігацій, повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" джерело на ринку.
Раніше в понеділок повідомлялося, що орієнтир прибутковості доларових єврооблігацій НАК становив 9-9,25%. Компанія планувала розмістити новий випуск з терміном погашення в лютому 2027 року і вже відкрила книгу заявок. Єдиним організатором розміщення виступає Citi.
НАК восени 2018 року вже приймав рішення відкласти випуск єврооблігацій, пославшись на несприятливу ринкову кон'юнктуру. Тоді компанія розраховувала зайняти в доларах, орієнтир прибутковості випуску становив 10,9%.
Однак уже в 2019 році "Нафтогаз" зміг кілька разів вийти на ринок. Спочатку в липні він розмістив трирічні єврооблігації на $ 335 млн під 7,375% і п'ятирічні єврооблігації на EUR600 млн під 7,125% (п'яту частину бондів в євро викупив ЄБРР), а в листопаді - 7-річні євробонди на $ 500 млн із прибутковістю 7,625%.
Чому відклали? З'явилися кошти, чи хтось грюкнув кулаком по столу за 9,25% і спитав: ви уху єлі? :mrgreen:
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 09:30

  Libo написав:
  sergey_sryvkin написав:Поверніться подумки на 20-40 років тому, та поміркуйте, чого були варті ваші тодішні очікування
1980 - Брєжнєв, СРСР, застій.
2000 - Кучма, ЗП менше ста баксів, олігархат, та Симоненко з Морозом...


Чтобы быть уверенным в завтрашнем пенсионном дне, надо до пенсии нахлобучить 4 кг золота. :idea:
Расчет прост. 1 грамм золота на 1 день достойной жизни в соответствии с Законом Либо одного гамма золота. 400 грамм на год.
Средняя продолжительность жизни пенса 10 лет. Женщины живут дольше.
С учетом официальной пенсии хватит. Официалку даже можно будет пускать на разные пенсионные слабости и виагру. Пенсия, это такая же жизнь, только без з/п. :?

Цена 1 грамма золота сейчас ~1800 грн на покупке. Вы не перегнули с дневными нормами для среднестатических пенсионеров? Они 2 недели такую сумму тратить будут. Или вы депутатские пенсии имели в виду? :P
Dobrofey
 
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