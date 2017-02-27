Вы умный человек,поэтому поймете. Понимаете, некоторый юмор во-первых,граничит со странностями, и,во-вторых, в принципе чел не уважает Правила ветки, высказывая тем самым неуважение не ко мне, а ко всем участникам форума и работникам, загаживая эту ветку. И сам себя этот чел опускает на дно, ведь подпись мою прочел,и тем не менее решил нагадить на ветке. К слову, ваша лично подпись о вере в евро по 1-40 - супер Блин, счастливое для меня число, практически 100% активов покупал, конвертируя евро по близким к 1-40 значениям. Активы поднялись едва ли не в два раза, а евро надолго сменил вектор на низходящий. Теперь я также как и вы (уже со "свежим" евро) верю в римейк, в версию 2.0 по евро, в его повторный поход в горы
Востаннє редагувалось Автор77 в Вів 20 жов, 2020 00:47, всього редагувалось 1 раз.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения. ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
vitaliian написав:это к тому рассчитывать на пенсии или нет.
Давать ежемесячно ,чтобы через 20-40 лет вернули деньги?
Поверніться подумки на 20-40 років тому, та поміркуйте, чого були варті ваші тодішні очікування 1980 - Брєжнєв, СРСР, застій. 2000 - Кучма, ЗП менше ста баксів, олігархат, та Симоненко з Морозом...
Чтобы быть уверенным в завтрашнем пенсионном дне, надо до пенсии нахлобучить 4 кг золота. Расчет прост. 1 грамм золота на 1 день достойной жизни в соответствии с Законом Либо одного гамма золота. 400 грамм на год. Средняя продолжительность жизни пенса 10 лет. Женщины живут дольше. С учетом официальной пенсии хватит. Официалку даже можно будет пускать на разные пенсионные слабости и виагру. Пенсия, это такая же жизнь, только без з/п.
Нафтогаз України" увечері в понеділок відклав на невизначений термін розміщення доларових єврооблігацій, повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" джерело на ринку. Раніше в понеділок повідомлялося, що орієнтир прибутковості доларових єврооблігацій НАК становив 9-9,25%. Компанія планувала розмістити новий випуск з терміном погашення в лютому 2027 року і вже відкрила книгу заявок. Єдиним організатором розміщення виступає Citi. НАК восени 2018 року вже приймав рішення відкласти випуск єврооблігацій, пославшись на несприятливу ринкову кон'юнктуру. Тоді компанія розраховувала зайняти в доларах, орієнтир прибутковості випуску становив 10,9%. Однак уже в 2019 році "Нафтогаз" зміг кілька разів вийти на ринок. Спочатку в липні він розмістив трирічні єврооблігації на $ 335 млн під 7,375% і п'ятирічні єврооблігації на EUR600 млн під 7,125% (п'яту частину бондів в євро викупив ЄБРР), а в листопаді - 7-річні євробонди на $ 500 млн із прибутковістю 7,625%. Чому відклали? З'явилися кошти, чи хтось грюкнув кулаком по столу за 9,25% і спитав: ви уху єлі?
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
sergey_sryvkin написав:Поверніться подумки на 20-40 років тому, та поміркуйте, чого були варті ваші тодішні очікування 1980 - Брєжнєв, СРСР, застій. 2000 - Кучма, ЗП менше ста баксів, олігархат, та Симоненко з Морозом...
Чтобы быть уверенным в завтрашнем пенсионном дне, надо до пенсии нахлобучить 4 кг золота. Расчет прост. 1 грамм золота на 1 день достойной жизни в соответствии с Законом Либо одного гамма золота. 400 грамм на год. Средняя продолжительность жизни пенса 10 лет. Женщины живут дольше. С учетом официальной пенсии хватит. Официалку даже можно будет пускать на разные пенсионные слабости и виагру. Пенсия, это такая же жизнь, только без з/п.
Цена 1 грамма золота сейчас ~1800 грн на покупке. Вы не перегнули с дневными нормами для среднестатических пенсионеров? Они 2 недели такую сумму тратить будут. Или вы депутатские пенсии имели в виду?