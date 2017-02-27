Додано: Вів 20 жов, 2020 10:06

vitaliian написав: Автор77 написав: Теперь я также как и вы (уже со "свежим" евро) верю в римейк, в версию 2.0 по евро, в его повторный поход в горы Теперь я также как и вы (уже со "свежим" евро) верю в римейк, в версию 2.0 по евро, в его повторный поход в горы я не сижу постоянно в евро, купив по 1,1 в тас осенью прошлого года слился по 33,35 в гривну. Если евро опять наметит рост (что до выборов в сша маловероятно) снова войду в евро. Хотел бы добавить в корзину франк и фунт но увы их мало где продают/покупают и спрэд абсолютно конский. По евро есть хороший нюанс, курс в Украине отстаёт от форекса, когда евро активно росло его можно было купить по "вчерашней" цене.



По гривне пока нефть дешёвая девала ниже 29 не будет. Имхо. я не сижу постоянно в евро, купив по 1,1 в тас осенью прошлого года слился по 33,35 в гривну. Если евро опять наметит рост (что до выборов в сша маловероятно) снова войду в евро. Хотел бы добавить в корзину франк и фунт но увы их мало где продают/покупают и спрэд абсолютно конский. По евро есть хороший нюанс, курс в Украине отстаёт от форекса, когда евро активно росло его можно было купить по "вчерашней" цене.По гривне пока нефть дешёвая девала ниже 29 не будет. Имхо.

Да вы игрок, у меня более консервативный подход.А курс евро ниже Форекса,это приятно.Такая особенность в Украине с тех пор как евро в низходящем тренде.Вот еще из свежей строчки:Від’ємне сальдо держбюджету США за підсумками 2020 фінансового року зросло в 3,2 рази і склало рекордні 3,132 трильйона доларів.У Мінфіні пояснили, що різке зростання дефіциту зумовлене як високими витратами держави на підтримку економіки в умовах кризи, спричиненої пандемією коронавірусу COVID-19, так і зниженням доходів бюджету в зв’язку з масовими скороченнями і припиненням роботи бізнесу через карантинні заходи.Чисто психололгически мне легче в евро накапливать не только потому,что Европа рядом и большинство нормальных товаров из стран, где евровалюта.Янки как-то более по ковбойски бесшабашны, а европейцы консервативны, рассудительны ,касаемо финансов в т.ч.Считаю, что один из способов сохранить деньги в Украине по простому- инвестиции в недвижимость в долгосрочке, и инвестиции в покупку евро в среднесрочке и краткосрочке.Риски есть конечно, но верю в потенциал.Низы 2016-го года около 1-045, верх исторически был близок к 1-60.Сравнительно долго все крутилось около 1-35 - 1-40 в спокойные,благополучные годы.Думаю рано,или поздно возвратимся на эти уровни.Ну и комфортнее психологически чем с гривной.Гривна , если разобраться - она у нас как горячая картошка,которую время от времени надо обязательно сброситьи отдать соседу, или государству обратноГривна если валится, то конкретно так и бесповоротно.По памяти - как вчера было схематично:с 1-70 до 5-50с 5-00 до 8-30с 8-30 до 28-3028-30 - .......?to be continued