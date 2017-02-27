Нафтогаз України" увечері в понеділок відклав на невизначений термін розміщення доларових єврооблігацій, повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" джерело на ринку. Раніше в понеділок повідомлялося, що орієнтир прибутковості доларових єврооблігацій НАК становив 9-9,25%. Компанія планувала розмістити новий випуск з терміном погашення в лютому 2027 року і вже відкрила книгу заявок. Єдиним організатором розміщення виступає Citi. НАК восени 2018 року вже приймав рішення відкласти випуск єврооблігацій, пославшись на несприятливу ринкову кон'юнктуру. Тоді компанія розраховувала зайняти в доларах, орієнтир прибутковості випуску становив 10,9%. Однак уже в 2019 році "Нафтогаз" зміг кілька разів вийти на ринок. Спочатку в липні він розмістив трирічні єврооблігації на $ 335 млн під 7,375% і п'ятирічні єврооблігації на EUR600 млн під 7,125% (п'яту частину бондів в євро викупив ЄБРР), а в листопаді - 7-річні євробонди на $ 500 млн із прибутковістю 7,625%. Чому відклали? З'явилися кошти, чи хтось грюкнув кулаком по столу за 9,25% і спитав: ви уху єлі?
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Автор77 написав:Теперь я также как и вы (уже со "свежим" евро) верю в римейк, в версию 2.0 по евро, в его повторный поход в горы
я не сижу постоянно в евро, купив по 1,1 в тас осенью прошлого года слился по 33,35 в гривну. Если евро опять наметит рост (что до выборов в сша маловероятно) снова войду в евро. Хотел бы добавить в корзину франк и фунт но увы их мало где продают/покупают и спрэд абсолютно конский. По евро есть хороший нюанс, курс в Украине отстаёт от форекса, когда евро активно росло его можно было купить по "вчерашней" цене.
По гривне пока нефть дешёвая девала ниже 29 не будет. Имхо.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Автор77 написав:Теперь я также как и вы (уже со "свежим" евро) верю в римейк, в версию 2.0 по евро, в его повторный поход в горы
я не сижу постоянно в евро, купив по 1,1 в тас осенью прошлого года слился по 33,35 в гривну. Если евро опять наметит рост (что до выборов в сша маловероятно) снова войду в евро. Хотел бы добавить в корзину франк и фунт но увы их мало где продают/покупают и спрэд абсолютно конский. По евро есть хороший нюанс, курс в Украине отстаёт от форекса, когда евро активно росло его можно было купить по "вчерашней" цене.
По гривне пока нефть дешёвая девала ниже 29 не будет. Имхо.
Да вы игрок, у меня более консервативный подход.
А курс евро ниже Форекса,это приятно. Такая особенность в Украине с тех пор как евро в низходящем тренде. Вот еще из свежей строчки:
https://news.finance.ua/ua/news/-/48048 ... -1945-roku Від’ємне сальдо держбюджету США за підсумками 2020 фінансового року зросло в 3,2 рази і склало рекордні 3,132 трильйона доларів.У Мінфіні пояснили, що різке зростання дефіциту зумовлене як високими витратами держави на підтримку економіки в умовах кризи, спричиненої пандемією коронавірусу COVID-19, так і зниженням доходів бюджету в зв’язку з масовими скороченнями і припиненням роботи бізнесу через карантинні заходи.
Чисто психололгически мне легче в евро накапливать не только потому,что Европа рядом и большинство нормальных товаров из стран, где евровалюта.
Янки как-то более по ковбойски бесшабашны, а европейцы консервативны, рассудительны ,касаемо финансов в т.ч.
Считаю, что один из способов сохранить деньги в Украине по простому- инвестиции в недвижимость в долгосрочке, и инвестиции в покупку евро в среднесрочке и краткосрочке.
Риски есть конечно, но верю в потенциал. Низы 2016-го года около 1-045, верх исторически был близок к 1-60.
Сравнительно долго все крутилось около 1-35 - 1-40 в спокойные,благополучные годы. Думаю рано,или поздно возвратимся на эти уровни. Ну и комфортнее психологически чем с гривной.
Гривна , если разобраться - она у нас как горячая картошка,
которую время от времени надо обязательно сбросить
и отдать соседу , или государству обратно .
Гривна если валится, то конкретно так и бесповоротно. По памяти - как вчера было схематично: с 1-70 до 5-50 с 5-00 до 8-30 с 8-30 до 28-30 28-30 - .......?
to be continued
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения. ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
"Країна фактично розграбована, землю уже поділили". Інтерв'ю з головою Держгеокадастру Куди зникли 5 мільйонів гектарів державної землі, що показав аудит земельної служби, та як Україна могла втратити свою земельну базу.
"Коли вам казали, що в країні 10 мільйонів гектарів земель державної власності, то це була брехня. Країна фактично розграбована. Залишилося надзвичайно мало – близько 2 мільйонів га ми передаємо в об'єднані територіальні громади, і лишається вільних 0,75 мільйона га."
Автор77 написав: Риски есть конечно, но верю в потенциал. Низы 2016-го года около 1-045, верх исторически был близок к 1-60.
Сравнительно долго все крутилось около 1-35 - 1-40 в спокойные,благополучные годы. Думаю рано,или поздно возвратимся на эти уровни.
евро никогда не возвратится на уровни 1,35-1,4-потому что это будет крах для экономики ЕС
евро будет в коридоре 1,15-1,20 (возможно даже 1,22, но эту проблему будут быстро гасить) инвестиция в недвижимость в Украине-это потери (меньше чем в новое авто-там до 20% в год), недвижимость трудно продать, а через 1-2 будет трудно сдать (и даже коммерческую)-предложения в 2 раза превышают спрос (а клиентов нет)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Клоунада на МБ с уровнем 28.38.Осталось НБУ негласно дать дерективу банкам и финансовым компаниям ставить продажу не выше этого уровня и мы вернёмся к старой доброй схеме.Так держали уровень 12,когда цифры на обменники есть,а валюты нет.До этого уровень 6,это при дедушке Стельмахе.Ну и в 98-99 уровень 3.40,при реальной цифре 4.Кто помнит,—тот знает,к чему мы идём.
prodigy написав:инвестиция в недвижимость в Украине-это потери (меньше чем в новое авто-там до 20% в год), недвижимость трудно продать, а через 1-2 будет трудно сдать (и даже коммерческую)-предложения в 2 раза превышают спрос (а клиентов нет)
недвижимость начала сильно делиться на сегменты. Новострой в хорошей локации вы продадите быстрее и дороже хруща с маленькой кухней и балконом. Так же важно придомовая территория, которой иногда практически нет и места для парковки (в течении 10-15 лет именно оно станет роскошью, когда авто будет у каждого студента). В доме где я живу есть подземные паркоместа для зарядки э/мобилей, думаю поэтому цена квартир в нём будет выше аналогичных жк, кол-во э/мобилей растёт а с их зарядкой есть большие сложности, вариантов решения которых мало. По остальной инфраструктуре тоже, садики, школы, транспорт - всё будет сильно влиять на цену.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Автор77 написав:Гривна если валится, то конкретно так и бесповоротно. По памяти - как вчера было схематично: с 1-70 до 5-50 с 5-00 до 8-30 с 8-30 до 28-30 28-30
бесповоротность - следствие политики фиксированного курса, повышенный спрос съедал резервы и дальше пропасть (в виде нового курса). Надо внимательно следить за резервами, в идеале чтоб НБУ работал на опережение, а не на сглаживание.
Звучит комично но те кто продаёт рекламу на бордах знают любопытный экономический эффект, чем больше носителей надо арендовать покупателю, тем цена каждого будет дороже. Почему так? Кол-во бордов не вырастает с растущим спросом на них (например перед выборами или большой рекламной кампании), если продать оптом дешевле то по итогу цена окажется существенно ниже рыночной, поэтому оператор (когда поступает запрос на большое количество) тут же работает на опережение, называя более высокую цену. Так было в домайданный период, как сейчас не знаю.
Резко нарастить валюту в резервы НБУ не может, поэтому надо работать на опережение. Амплитуда колебаний сильно вырастет, зато будут откаты к 26,50. То как НБУ осенью палил резервы удерживая курс мне напомнило эпоху чивокуни.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat