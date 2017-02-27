Додано: Вів 20 жов, 2020 12:33

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

20.10.2020..................28,3699

Гривна укрепилась на две трети копейки.

Открылись на уровне вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. Наскоро хлебнув кофе, опустились на полкопейки. После 11, когда на рынок вышли основные игроки, опустились на копейку. Немного постояв на месте, к 12 приподнялись на полкопейки.

Справочный курс встретили котировками 28.3650 - 28.3850, что на копейку ниже открытия. Евро на открытии слегка просел, а потом пошел в рост.



Анализ ликвидности светит покупку регулятором 5.2 млн. Участниками рынка НБУ замечен не был, но мы уже пару раз наблюдали по-настоящему тайные интервенции. Будем ждать дополнительной информации.

Остатки на коррсчетах символически сократились. По всем статьям цифры настолько мелкие, что и обсуждать не стоит.



В пятницу объем валютного рынка ожидаемо сократился с 463.1 до 388.5 млн. Обороты чистые. Клиентское предложение также немного сократилось, а спрос слегка вырос. Превышение спроса над предложением стало заметным.