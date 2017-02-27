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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6618661966206621

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 207
В діапазоні 26-27
2%
5
27-28
11%
23
28-29
72%
149
Більше 30
14%
30
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 11:48

  vitaliian написав:Так же важно придомовая территория, которой иногда практически нет и места для парковки (в течении 10-15 лет именно оно станет роскошью, когда авто будет у каждого студента).

Вчора читав прогноз, що в штатах очікується зменшення кількості авто в рази до 2030 року. TaaS - наше майбутнє. Авто - це хлам.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 11:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  sergey_sryvkin написав:TaaS - наше майбутнє. Авто - це хлам.

Тогда уже CaaS, как например Трафикар или Панэк, или ДрайвНау. И соответственно авто не хлам, а просто расшаренный ресурс.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 11:59

  sergey_sryvkin написав:
  vitaliian написав:Так же важно придомовая территория, которой иногда практически нет и места для парковки (в течении 10-15 лет именно оно станет роскошью, когда авто будет у каждого студента).

Вчора читав прогноз, що в штатах очікується зменшення кількості авто в рази до 2030 року. TaaS - наше майбутнє. Авто - це хлам.
почитайте Ильфа и Петрова "одноэтажная Америка", там в 30х годах прошлого века у людей уже были холодильники, стиральные машины и кондиционеры. Через сколько лет это к нам дошло? Будем ещё 50 лет ремонтировать и донашивать их б/у авто. По своему району я вижу рост авто и нет причины для его остановки. Сам подумываю пересесть на э/тягу.
верю в евро... по 1,4
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 12:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:почитайте Ильфа и Петрова "одноэтажная Америка", там в 30х годах прошлого века у людей уже были холодильники, стиральные машины и кондиционеры.

К слову там до сих пор считается нормальным пользоваться общими стиральными машинами стоящими в подвале дома. Это как раз к теме шеринга автомобилей как средства решения проблемы парковок.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 12:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliy_berdinskikh написав:К слову там до сих пор считается нормальным пользоваться общими стиральными машинами стоящими в подвале дома
... и общественными прачечными. Капитализм с уклоном в социализм. В шеринг не сильно верю а сервисы аля городской бла-бла кар могли бы развиваться активнее, при таком кол-ве авто с высокой вероятностью раз в 5 минут кто-то едет в тот район в который я хочу добраться, телеграмм в смартфоне есть у всех, единственные препятствия - менталитет и доверие к окружающим.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 20 жов, 2020 12:09, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 12:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Киев м.героев днепра 28.35/28.43
Danik
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 12:22

  alex10 написав:"Тотальне зубожіння" - не генеральна лінія, а наслідок екстрактивного шляху розвитку держави, коли де-факто відсутність суду ( а значить - відсутність захисту власності) та відсутність ринкової конкуренції в основних економічних галузях держави ( штучні монополії для олігархату). Все це унеможливлює інклюзивний розвиток, а всі інші реформи просто смішні на фоні небажання (неможливості?) вирішення цих двох фундаментальних питань


реформ нет и не было: НАБУ, ДРБ, спецпрокуратура-имитация деятельности

все это только тянет деньги налогоплательщиков

экономика Украины все 29 лет только деградировала...

сельское хозяйство не в счет
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 12:32

  Danik написав:Киев м.героев днепра 28.35/28.43

Франківськ 28,33/28,43 Така близькість курсів Галичини та Києва свідчить про баланс та спокій. Ну і добре. Більше часу для роботи!
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 12:33

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
20.10.2020..................28,3699
Гривна укрепилась на две трети копейки.
Открылись на уровне вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. Наскоро хлебнув кофе, опустились на полкопейки. После 11, когда на рынок вышли основные игроки, опустились на копейку. Немного постояв на месте, к 12 приподнялись на полкопейки.
Справочный курс встретили котировками 28.3650 - 28.3850, что на копейку ниже открытия. Евро на открытии слегка просел, а потом пошел в рост.

Анализ ликвидности светит покупку регулятором 5.2 млн. Участниками рынка НБУ замечен не был, но мы уже пару раз наблюдали по-настоящему тайные интервенции. Будем ждать дополнительной информации.
Остатки на коррсчетах символически сократились. По всем статьям цифры настолько мелкие, что и обсуждать не стоит.

В пятницу объем валютного рынка ожидаемо сократился с 463.1 до 388.5 млн. Обороты чистые. Клиентское предложение также немного сократилось, а спрос слегка вырос. Превышение спроса над предложением стало заметным.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 12:40

  prodigy написав:экономика Украины все 29 лет только деградировала...
сельское хозяйство не в счет

Смію із вами не погодитись. Я би назвав це по іншому.
Економіка Україна всі 29 років тільки офшоризовувалась. Як наслідок ми маємо те, що маємо. Всі хто мають змогу, залишають прибутки в офшорах, а сюди заводять рівно стільки скільки потрібно для роботи. І до речі. С/г сфера не виключення.
І ще додам. Не всі йдуть в офшори щоб сховати прибутки. Велика частина йде туди, щоб у них не рейдернули бізнес.
Тому якщо щось в Україні і деградувало за 29 років - то це громадянське суспільство, здатність до аналітичного мислення та колективної відповідальності. А економіка - це тільки наслідок цих процесів. Але питання, чи все це у нас було в 91? Адже щоб щось втратити, його потрібно спочатку здобути... Отож бо й воно...
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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