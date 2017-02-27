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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 20 жов, 2020 12:07
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Киев м.героев днепра 28.35/28.43
Додано: Вів 20 жов, 2020 12:22
реформ нет и не было: НАБУ, ДРБ, спецпрокуратура-имитация деятельности
все это только тянет деньги налогоплательщиков
экономика Украины все 29 лет только деградировала...
сельское хозяйство не в счет
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Вів 20 жов, 2020 12:32
Франківськ 28,33/28,43 Така близькість курсів Галичини та Києва свідчить про баланс та спокій. Ну і добре. Більше часу для роботи!
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: Вів 20 жов, 2020 12:33
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
20.10.2020..................28,3699
Гривна укрепилась на две трети копейки.
Открылись на уровне вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. Наскоро хлебнув кофе, опустились на полкопейки. После 11, когда на рынок вышли основные игроки, опустились на копейку. Немного постояв на месте, к 12 приподнялись на копейку.
Справочный курс встретили котировками 28.3700 - 28.3900, что на полкопейки ниже открытия. Евро на открытии слегка просел, а потом пошел в рост.
Анализ ликвидности светит покупку регулятором 5.2 млн. Участниками рынка НБУ замечен не был, но мы уже пару раз наблюдали по-настоящему тайные интервенции. Будем ждать дополнительной информации.
Остатки на коррсчетах символически сократились. По всем статьям цифры настолько мелкие, что и обсуждать не стоит.
В пятницу объем валютного рынка ожидаемо сократился с 463.1 до 388.5 млн. Обороты чистые. Клиентское предложение также немного сократилось, а спрос слегка вырос. Превышение спроса над предложением стало заметным.
Востаннє редагувалось Сибарит в Вів 20 жов, 2020 12:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 20 жов, 2020 12:40
Смію із вами не погодитись. Я би назвав це по іншому.
Економіка Україна всі 29 років тільки офшоризовувалась. Як наслідок ми маємо те, що маємо. Всі хто мають змогу, залишають прибутки в офшорах, а сюди заводять рівно стільки скільки потрібно для роботи. І до речі. С/г сфера не виключення.
І ще додам. Не всі йдуть в офшори щоб сховати прибутки. Велика частина йде туди, щоб у них не рейдернули бізнес.
Тому якщо щось в Україні і деградувало за 29 років - то це громадянське суспільство, здатність до аналітичного мислення та колективної відповідальності. А економіка - це тільки наслідок цих процесів. Але питання, чи все це у нас було в 91? Адже щоб щось втратити, його потрібно спочатку здобути... Отож бо й воно...
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: Вів 20 жов, 2020 12:50
суспільство це все маячня...в Китае есть суспльство? а экономика есть
вот мы видим как на наших глазах зарождается суспильство в Беларуси (суспильство останется, а экономики может и не быть)
экономика, наука, флот, авиация, судостроение-этого не было в 80х при СССР у Украины???? в 1988г экономика Украины входила в пятерку в Европе (ок, пусть она была на 40% милитаризирована, но экономика была на тот момент очень даже не слабая)
просто при развале страны продукция многих предприятий стала не востребована...хотя спустя 3-4 года связи с РФ наладили и вплоть до 2012г военные заводы работали)
здатність до колективної відповідальності...
приказ 227 и тд
мы это уже проходили с 1917-1991
и расстрелы , и дизбаты
и даже в позднем совке (в школе/армии и институте и на производстве)
в армии (когда один не выполнил-остальным спать не давали)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Вів 20 жов, 2020 13:18
вот вирус допомог так допомог
prodigy
Верховна Рада прийняла постанову №4228 "Про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) та захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії та нових біологічних загроз
- передбачити у проекті Державного бюджету України на 2021 рік:
субвенцію місцевим бюджетам на забезпечення повного бюджетного утримання закладів охорони здоров’я що надають медичну допомогу при інфекційних захворюваннях та сталого функціонування закладів охорони здоров’я, що отримають недостатнє фінансування за Програмою медичних гарантій на 2021 рік;
повне фінансування потреб екстреної медичної допомоги шляхом збільшення фінансування програми «Розвиток системи екстреної медичної допомоги та модернізація і оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я» (КПКВК 2301220) сумарно на 3,7 млрд. грн.;
передбачити окрему бюджетну програму «Забезпечення готовності системи охорони здоров’я на реагування на спалахи коронавірусної хвороби (COVID-19), та забезпечення засобами індивідуального захисту працівників первинної ланки, закладів екстреної медичної допомоги та закладів охорони здоров’я для госпіталізації пацієнтів з коронавірусною хворобою (COVID-19)» з сумарним фінансування не менше ніж 800 млн. грн.;
передбачити окрему бюджетну програму фінансового забезпечення здійснення заходів боротьби з епідеміями (формування епідеміологічного фонду) в розмірі щонайменше 500 млн. грн.;
передбачити бюджетні призначення на підвищення інституціональної спроможності системи протиепідемічного захисту, розбудови мережи інфекційних лікарень та лабораторних центрів в обсязі не менше 1 млрд. гривень.;
передбачити бюджетні призначення на здійснення загального безоплатного тестування на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Вів 20 жов, 2020 13:29
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Здравствуйте .
28.32-28.45 Практически ВСЕ .
Только банк Пивденный 28.43.
Зашел ,прошу 1 т. ---" у нас есть 100 долларов "-
"ДУМАКИ "-подумал я
Додано: Вів 20 жов, 2020 13:36
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Вів 20 жов, 2020 13:37
28.39
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