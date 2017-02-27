Додано: Вів 20 жов, 2020 13:18

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Верховна Рада прийняла постанову №4228 "Про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) та захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії та нових біологічних загроз



- передбачити у проекті Державного бюджету України на 2021 рік:



субвенцію місцевим бюджетам на забезпечення повного бюджетного утримання закладів охорони здоров’я що надають медичну допомогу при інфекційних захворюваннях та сталого функціонування закладів охорони здоров’я, що отримають недостатнє фінансування за Програмою медичних гарантій на 2021 рік;



повне фінансування потреб екстреної медичної допомоги шляхом збільшення фінансування програми «Розвиток системи екстреної медичної допомоги та модернізація і оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я» (КПКВК 2301220) сумарно на 3,7 млрд. грн.;



передбачити окрему бюджетну програму «Забезпечення готовності системи охорони здоров’я на реагування на спалахи коронавірусної хвороби (COVID-19), та забезпечення засобами індивідуального захисту працівників первинної ланки, закладів екстреної медичної допомоги та закладів охорони здоров’я для госпіталізації пацієнтів з коронавірусною хворобою (COVID-19)» з сумарним фінансування не менше ніж 800 млн. грн.;



передбачити окрему бюджетну програму фінансового забезпечення здійснення заходів боротьби з епідеміями (формування епідеміологічного фонду) в розмірі щонайменше 500 млн. грн.;



передбачити бюджетні призначення на підвищення інституціональної спроможності системи протиепідемічного захисту, розбудови мережи інфекційних лікарень та лабораторних центрів в обсязі не менше 1 млрд. гривень.;



передбачити бюджетні призначення на здійснення загального безоплатного тестування на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

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