А почему слуги морозятся и не принимают бюджет 2021?
Там что будут совсем другие цифры нежели они озвучивали перед выборами?
Взять да напечатать,что тут думать?))
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 20 жов, 2020 13:55
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А почему слуги морозятся и не принимают бюджет 2021?
Там что будут совсем другие цифры нежели они озвучивали перед выборами?
Взять да напечатать,что тут думать?))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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