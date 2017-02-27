RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6619662066216622

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 209
В діапазоні 26-27
2%
5
27-28
11%
23
28-29
72%
151
Більше 30
14%
30
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 13:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А почему слуги морозятся и не принимают бюджет 2021?
Там что будут совсем другие цифры нежели они озвучивали перед выборами?
Взять да напечатать,что тут думать?))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11545
З нами з: 30.12.09
Подякував: 361 раз.
Подякували: 2848 раз.
 
Профіль
4
  #<1 ... 6619662066216622
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], Zebra, Модератор, Тракторист і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2004, 2005, 2006
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
20050 2560817
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 жов, 2020 14:13
Zebra
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 53, 54, 55
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
540 127548
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 жов, 2020 15:45
sergey_sryvkin
Валютный рынок в мире 1 ... 724, 725, 726
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7253 1663804
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 жов, 2020 18:49
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.