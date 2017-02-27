Додано: Вів 20 жов, 2020 13:55

А почему слуги морозятся и не принимают бюджет 2021?

Там что будут совсем другие цифры нежели они озвучивали перед выборами?

Взять да напечатать,что тут думать?))

Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.