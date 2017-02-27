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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 20 жов, 2020 11:18
28.32-28.37/28.42-28.45
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
Додано: Вів 20 жов, 2020 12:07
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Киев м.героев днепра 28.35/28.43
Додано: Вів 20 жов, 2020 12:32
Франківськ 28,33/28,43 Така близькість курсів Галичини та Києва свідчить про баланс та спокій. Ну і добре. Більше часу для роботи!
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: Вів 20 жов, 2020 12:33
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
20.10.2020..................28,3699
Гривна укрепилась на две трети копейки.
Открылись на уровне вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. Наскоро хлебнув кофе, опустились на полкопейки. После 11, когда на рынок вышли основные игроки, опустились на копейку. Немного постояв на месте, к 12 приподнялись на копейку.
Справочный курс встретили котировками 28.3700 - 28.3900, что на полкопейки ниже открытия. Евро на открытии слегка просел, а потом пошел в рост.
Анализ ликвидности светит покупку регулятором 5.2 млн. Участниками рынка НБУ замечен не был, но мы уже пару раз наблюдали по-настоящему тайные интервенции. Будем ждать дополнительной информации.
Остатки на коррсчетах символически сократились. По всем статьям цифры настолько мелкие, что и обсуждать не стоит.
В пятницу объем валютного рынка ожидаемо сократился с 463.1 до 388.5 млн. Обороты чистые. Клиентское предложение также немного сократилось, а спрос слегка вырос. Превышение спроса над предложением стало заметным.
Востаннє редагувалось Сибарит в Вів 20 жов, 2020 12:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 20 жов, 2020 13:29
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Здравствуйте .
28.32-28.45 Практически ВСЕ .
Только банк Пивденный 28.43.
Зашел ,прошу 1 т. ---" у нас есть 100 долларов "-
"ДУМАКИ "-подумал я
Додано: Вів 20 жов, 2020 13:36
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Вів 20 жов, 2020 13:37
28.39
Юнекс онлайн
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 20 жов, 2020 13:39
Северодонецк 28,40 / 28,55
Ойро 33,25 / 33,40
Додано: Вів 20 жов, 2020 14:50
Середньорічна-зважена
Вітаюсь совсіма!
Здоровеньки були! Це важливо під час пандемії! Кількість захворівших більше 6000 на добу
Середньотижнева зміна курсу НБУ: +0,0388(-0,0262). ВИРОСЛИ ще й перекрили падіння того тижня. Йшло догори по 3,88 копійки за добу. Це майже в півтора рази швидше, ніж падалоло на попередньому тижні. Та на око, на графіку то не ріст, а такий собі боковик!
Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: +0,0079(+0,0099). СерРічна росла на тижні в середньому по + 0,79 копійки за добу. Ще пригальмували. Та потяг собі йде і йде на Богодухів незупинним тихим кроком...
Повні оберти МБ за тиждень 1319,2063(1969,3085) млн. долярів. Гарно впали, та робочий тиждень на добу коротший. Та на те, середні оберти за цей час таки впали і склали 329,80(393,86) млн.дол. Вони нижчі за Среднеарифметичні оберти за рік на добу 360,13(360,75) млн.грн., які також трохи просіли. Значення середніх річних обертів таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.
Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 28,3699(28,3135) грн./доляр. А СередньоРічне зважене на кінець пройдешнього тижня склало 26,6501(26,6185) грн./дол. і це на 1.72(1,70) грн./дол. меньше поточного курсу. Підросло! Тобто середньорічна вигода при продажі доляра 6.45(6,37) відсотка. Також підросла.
Доляр все ще перекуплено на 1,72 гривні по показниках року!
СередньоТижневе зважене значення курсу доляра з початку тижня дорівнювало 28,3211(28,3137) грн./$. Воно підросло! І таки так, на тижні вигравали ті, хто купував дешевше, а продавав дорожче!
На тижні - чотири кроки догори, а крок додолу загубився
ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Вів 20 жов, 2020 15:05
Траєкторія світової економіки може піти за W-подібним сценар
Друга хвиля пандемії COVID-19 може поставити хрест на відновленні світового ВВП в IV кварталі: на тлі стрімкого зростання кількості хворих траєкторія глобальної економіки напевно піде за W-подібним сценарієм. Такий прогноз на днях озвучили стратеги найбільшого британського банку Barclays.
На думку аналітиків Barclays, на тлі введення строгих локдаунів урядами багатьох країн економічна активність в усьому світі до кінця року може сповільнитися до рівня II кварталу. В такому випадку траєкторія світової економіки в IV кварталі піде за W-подібним сценарієм, коли за відновленням йде новий виток рецесії.
Варто зазначити, що базовий сценарій Barclays передбачає падіння світової економіки за підсумками поточного року на 3,6% в річному вираженні і відновлення показників в 2021-му на 5%.
Якщо ж людство зуміє взяти пандемію під контроль в найближчі місяці, зростання глобального ВВП в IV кварталі в порівнянні з липнем-вереснем складе 9,7%.
При цьому ВВП єврозони, відповідно до прогнозу Barclays, за підсумками 2020 року зменшиться на 6,9%. Зростання економіки регіону в 2021-му очікується на рівні 4,7%.
ВВП США з жовтня по грудень виросте на 2,5%, економіка Японії в IV кварталі відновиться на 5,7%, а показники Китаю в цей період піднімуться на 9,5%, прогнозують фахівці Barclays.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ВВП Китаю в III кварталі виріс на 4,9% в річному вираженні, хоча багато хто з експертів очікував підйому на 5,2%.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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