RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6614661566166617

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 209
В діапазоні 26-27
2%
5
27-28
11%
23
28-29
72%
151
Більше 30
14%
30
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 11:18

28.32-28.37/28.42-28.45
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11239
З нами з: 19.05.11
Подякував: 22 раз.
Подякували: 3692 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 12:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Киев м.героев днепра 28.35/28.43
Danik
 
Повідомлень: 381
З нами з: 30.01.12
Подякував: 1170 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 12:32

  Danik написав:Киев м.героев днепра 28.35/28.43

Франківськ 28,33/28,43 Така близькість курсів Галичини та Києва свідчить про баланс та спокій. Ну і добре. Більше часу для роботи!
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
Повідомлень: 902
З нами з: 23.01.09
Подякував: 512 раз.
Подякували: 705 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 12:33

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
20.10.2020..................28,3699
Гривна укрепилась на две трети копейки.
Открылись на уровне вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. Наскоро хлебнув кофе, опустились на полкопейки. После 11, когда на рынок вышли основные игроки, опустились на копейку. Немного постояв на месте, к 12 приподнялись на копейку.
Справочный курс встретили котировками 28.3700 - 28.3900, что на полкопейки ниже открытия. Евро на открытии слегка просел, а потом пошел в рост.

Анализ ликвидности светит покупку регулятором 5.2 млн. Участниками рынка НБУ замечен не был, но мы уже пару раз наблюдали по-настоящему тайные интервенции. Будем ждать дополнительной информации.
Остатки на коррсчетах символически сократились. По всем статьям цифры настолько мелкие, что и обсуждать не стоит.

В пятницу объем валютного рынка ожидаемо сократился с 463.1 до 388.5 млн. Обороты чистые. Клиентское предложение также немного сократилось, а спрос слегка вырос. Превышение спроса над предложением стало заметным.
Востаннє редагувалось Сибарит в Вів 20 жов, 2020 12:47, всього редагувалось 1 раз.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5278
З нами з: 02.09.15
Подякував: 3210 раз.
Подякували: 8775 раз.
 
Профіль
23
9
19
1
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 13:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Здравствуйте .
28.32-28.45 Практически ВСЕ .
Только банк Пивденный 28.43.
Зашел ,прошу 1 т. ---" у нас есть 100 долларов "-
"ДУМАКИ "-подумал я
холява
2
 
Повідомлень: 3057
З нами з: 27.09.12
Подякував: 2830 раз.
Подякували: 2809 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 13:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Здравствуйте .
28.32-28.45 Практически ВСЕ .
Только банк Пивденный 28.43.
Зашел ,прошу 1 т. ---" у нас есть 100 долларов "-
"ДУМАКИ "-подумал я

"ХОЛЯВА" - подумали в банке..)
V tehno-teplo
 
Повідомлень: 15
З нами з: 02.05.20
Подякував: 150 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 13:37

28.39
Юнекс онлайн
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9850
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 673 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 13:39

Северодонецк 28,40 / 28,55

Ойро 33,25 / 33,40
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 723
З нами з: 19.02.14
Подякував: 280 раз.
Подякували: 367 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 14:50

Середньорічна-зважена

  дядя Caша написав:
In memory of US

Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...

US


Вітаюсь совсіма!

Здоровеньки були! Це важливо під час пандемії! Кількість захворівших більше 6000 на добу :|

Зображення

Середньотижнева зміна курсу НБУ: +0,0388(-0,0262). ВИРОСЛИ ще й перекрили падіння того тижня. Йшло догори по 3,88 копійки за добу. Це майже в півтора рази швидше, ніж падалоло на попередньому тижні. Та на око, на графіку то не ріст, а такий собі боковик!

Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: +0,0079(+0,0099). СерРічна росла на тижні в середньому по + 0,79 копійки за добу. Ще пригальмували. Та потяг собі йде і йде на Богодухів незупинним тихим кроком...

Повні оберти МБ за тиждень 1319,2063(1969,3085) млн. долярів. Гарно впали, та робочий тиждень на добу коротший. Та на те, середні оберти за цей час таки впали і склали 329,80(393,86) млн.дол. Вони нижчі за Среднеарифметичні оберти за рік на добу 360,13(360,75) млн.грн., які також трохи просіли. Значення середніх річних обертів таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.

Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 28,3699(28,3135) грн./доляр. А СередньоРічне зважене на кінець пройдешнього тижня склало 26,6501(26,6185) грн./дол. і це на 1.72(1,70) грн./дол. меньше поточного курсу. Підросло! Тобто середньорічна вигода при продажі доляра 6.45(6,37) відсотка. Також підросла.

Доляр все ще перекуплено на 1,72 гривні по показниках року!

СередньоТижневе зважене значення курсу доляра з початку тижня дорівнювало 28,3211(28,3137) грн./$. Воно підросло! І таки так, на тижні вигравали ті, хто купував дешевше, а продавав дорожче!

На тижні - чотири кроки догори, а крок додолу загубився :|

Зображення

Подивитись минулий рік.

Подивитись 2018 рік.

Подивитись 2017 рік.

Подивитись 2016 рік.

Подивитись 2015 рік.

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 1469
З нами з: 16.10.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 2018 раз.
 
Профіль
2
2
10
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 15:05

Траєкторія світової економіки може піти за W-подібним сценар

Друга хвиля пандемії COVID-19 може поставити хрест на відновленні світового ВВП в IV кварталі: на тлі стрімкого зростання кількості хворих траєкторія глобальної економіки напевно піде за W-подібним сценарієм. Такий прогноз на днях озвучили стратеги найбільшого британського банку Barclays.
На думку аналітиків Barclays, на тлі введення строгих локдаунів урядами багатьох країн економічна активність в усьому світі до кінця року може сповільнитися до рівня II кварталу. В такому випадку траєкторія світової економіки в IV кварталі піде за W-подібним сценарієм, коли за відновленням йде новий виток рецесії.
Варто зазначити, що базовий сценарій Barclays передбачає падіння світової економіки за підсумками поточного року на 3,6% в річному вираженні і відновлення показників в 2021-му на 5%.
Якщо ж людство зуміє взяти пандемію під контроль в найближчі місяці, зростання глобального ВВП в IV кварталі в порівнянні з липнем-вереснем складе 9,7%.
При цьому ВВП єврозони, відповідно до прогнозу Barclays, за підсумками 2020 року зменшиться на 6,9%. Зростання економіки регіону в 2021-му очікується на рівні 4,7%.
ВВП США з жовтня по грудень виросте на 2,5%, економіка Японії в IV кварталі відновиться на 5,7%, а показники Китаю в цей період піднімуться на 9,5%, прогнозують фахівці Barclays.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ВВП Китаю в III кварталі виріс на 4,9% в річному вираженні, хоча багато хто з експертів очікував підйому на 5,2%.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5331
З нами з: 07.04.12
Подякував: 5533 раз.
Подякували: 2478 раз.
 
Профіль
2
1
  #<1 ... 6614661566166617
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: холява і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2004, 2005, 2006
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
20054 2561030
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 жов, 2020 15:03
osafly
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 53, 54, 55
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
540 127575
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 жов, 2020 15:45
sergey_sryvkin
Валютный рынок в мире 1 ... 724, 725, 726
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7253 1663832
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 жов, 2020 18:49
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (17578)
20.10.2020 15:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.