Додано: Вів 20 жов, 2020 15:05

Друга хвиля пандемії COVID-19 може поставити хрест на відновленні світового ВВП в IV кварталі: на тлі стрімкого зростання кількості хворих траєкторія глобальної економіки напевно піде за W-подібним сценарієм. Такий прогноз на днях озвучили стратеги найбільшого британського банку Barclays.

На думку аналітиків Barclays, на тлі введення строгих локдаунів урядами багатьох країн економічна активність в усьому світі до кінця року може сповільнитися до рівня II кварталу. В такому випадку траєкторія світової економіки в IV кварталі піде за W-подібним сценарієм, коли за відновленням йде новий виток рецесії.

Варто зазначити, що базовий сценарій Barclays передбачає падіння світової економіки за підсумками поточного року на 3,6% в річному вираженні і відновлення показників в 2021-му на 5%.

Якщо ж людство зуміє взяти пандемію під контроль в найближчі місяці, зростання глобального ВВП в IV кварталі в порівнянні з липнем-вереснем складе 9,7%.

При цьому ВВП єврозони, відповідно до прогнозу Barclays, за підсумками 2020 року зменшиться на 6,9%. Зростання економіки регіону в 2021-му очікується на рівні 4,7%.

ВВП США з жовтня по грудень виросте на 2,5%, економіка Японії в IV кварталі відновиться на 5,7%, а показники Китаю в цей період піднімуться на 9,5%, прогнозують фахівці Barclays.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ВВП Китаю в III кварталі виріс на 4,9% в річному вираженні, хоча багато хто з експертів очікував підйому на 5,2%.

Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.