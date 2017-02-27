Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з...............20.10.2020...........21.10.2020 дата розрахунку..............19.10.2020............20.10.2020 Євро.................................33,4343.................33,5044...+0.21% Долар США......................28,3762.................28,3707...-0.02% После полудня курс практически не изменился. Открылись на уровне вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. Наскоро хлебнув кофе, опустились на полкопейки. После 11, когда на рынок вышли основные игроки, опустились на копейку. Немного постояв на месте, к 12 приподнялись на копейку. Справочный курс встретили котировками 28.3700 - 28.3900, что на полкопейки ниже открытия. Евро на открытии слегка просел, а потом пошел в рост. Перед обедом опустились на полкопейки, а после обеда приподнялись на те же полкопейки. Вся дневная динамика уместилась в 1.5-копеечный диапазон. Евро в обед остановил рост и даже немного отошел от максимумов. Официальный курс встретили котировками 28.3700 - 28.3900. За день опустились на 0.5 копейки.
Этот день в истории: 2019 - 25.0351 (+30) +334 2018 - 28.1820 (+15) +19
За даними Міністерства фінансів, 20 жовтня за результатами проведення аукціонів з розміщення ОВДП до держбюджету було залучено 7,15 млрд грн, у т.ч. - 52,7 млн дол - під 3,5% з погашенням 21.10.2021; - 1,74 млрд грн - під 10,22% з погашенням 29.09.2021; - 3,92 млрд грн - під 7,3% з погашенням 27.01.2021.
Тоска зеленая, как и на МБ. Движение есть, прогресса - нет