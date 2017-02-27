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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6615661666176618

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 209
В діапазоні 26-27
2%
5
27-28
11%
23
28-29
72%
151
Більше 30
14%
30
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 16:03

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............20.10.2020...........21.10.2020
дата розрахунку..............19.10.2020............20.10.2020
Євро.................................33,4343.................33,5044...+0.21%
Долар США......................28,3762.................28,3707...-0.02%
После полудня курс практически не изменился.
Открылись на уровне вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. Наскоро хлебнув кофе, опустились на полкопейки. После 11, когда на рынок вышли основные игроки, опустились на копейку. Немного постояв на месте, к 12 приподнялись на копейку.
Справочный курс встретили котировками 28.3700 - 28.3900, что на полкопейки ниже открытия. Евро на открытии слегка просел, а потом пошел в рост.
Перед обедом опустились на полкопейки, а после обеда приподнялись на те же полкопейки. Вся дневная динамика уместилась в 1.5-копеечный диапазон. Евро в обед остановил рост и даже немного отошел от максимумов.
Официальный курс встретили котировками 28.3700 - 28.3900. За день опустились на 0.5 копейки.

Этот день в истории:
2019 - 25.0351 (+30) +334
2018 - 28.1820 (+15) +19

2017 - 26.5389 (+3)
2016 - 25.7036 (+1)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 16:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Что за позитив на межбанке?
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 16:20

  greenozon написав:28.39
Юнекс онлайн


При этом можно купить не только 100 долларов! :D
Юнекс радует - последнее время для покупки пользуюсь только этим банком. Всегда самый лучший курс и снятие в кассе без проблем и комиссии!
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 16:32

  Captain Obvious написав:Что за позитив на межбанке?

15:46
"Укргазбанк" вышел с крупной продажей валюты незадолго до окончания торгов. Этим и объясняется такое проседание котировок, которые на моменте опустились ниже 28,35 и "бидами", и "офферами"
Ivanhoe
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 16:40

  Captain Obvious написав:Что за позитив на межбанке?

Вашим валютным депо закрыли всех желающих на МБ,так что слава зе,стабильность,ты видишь как они нервничают,когда ты выражаешь своё мнение?(с) :mrgreen:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 16:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

За даними Міністерства фінансів, 20 жовтня за результатами проведення аукціонів з розміщення ОВДП до держбюджету було залучено 7,15 млрд грн, у т.ч.
- 52,7 млн дол - під 3,5% з погашенням 21.10.2021;
- 1,74 млрд грн - під 10,22% з погашенням 29.09.2021;
- 3,92 млрд грн - під 7,3% з погашенням 27.01.2021.

Тоска зеленая, как и на МБ. Движение есть, прогресса - нет
matroSkin
 
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