Додано: Вів 20 жов, 2020 18:27

Сегодня состоялся аукцион по размещению ОВГЗ. Всего было привлечено 5,7 млрд.грн + 52 млн.дол.По коротким было привлечено 4 млрд.грн. Но это трудно назвать аукционом если было подано 2 заявки, из которых одна на 4 млрд. Тут к гадалке не ходи, это был гос.банк. Ставка выросла на 0,11 п.п. до 7,3%По годовым было некое подобие аукциона. 10 заявок, 9 удовлетворили. Привлекли 1,7 млрд.грн. Средневзвешенная ставка выросла на 0,22 п.п. до 10,22% Отсечка была по 10,3%По валюте ничего интересного. Ставка 3,5% уже целый год без изменений. Привлекли 52 млн.дол. Тут один интересный момент , заявок было подано 46 штук, вот так выглядит аукцион, а не 1-2-4 заявки.Как видно по графику, ставки привлечения по гривне после провала в июле, с августа начали свой постепенный рост. Ну а как может быть по другому, если никому кроме гос.банков гос.долг Украины не интересен. Нерезы с февраля продолжают свое бегство и вывели уже 49 млрд.грн.Остается актуальным вопрос, как Минфин собирается закрывать дыру в 200 млрд.