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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6616661766186619>

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 209
В діапазоні 26-27
2%
5
27-28
11%
23
28-29
72%
151
Більше 30
14%
30
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 16:03

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............20.10.2020...........21.10.2020
дата розрахунку..............19.10.2020............20.10.2020
Євро.................................33,4343.................33,5044...+0.21%
Долар США......................28,3762.................28,3707...-0.02%
После полудня курс практически не изменился.
Открылись на уровне вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. Наскоро хлебнув кофе, опустились на полкопейки. После 11, когда на рынок вышли основные игроки, опустились на копейку. Немного постояв на месте, к 12 приподнялись на копейку.
Справочный курс встретили котировками 28.3700 - 28.3900, что на полкопейки ниже открытия. Евро на открытии слегка просел, а потом пошел в рост.
Перед обедом опустились на полкопейки, а после обеда приподнялись на те же полкопейки. Вся дневная динамика уместилась в 1.5-копеечный диапазон. Евро в обед остановил рост и даже немного отошел от максимумов.
Официальный курс встретили котировками 28.3700 - 28.3900. За день опустились на 0.5 копейки.

Этот день в истории:
2019 - 25.0351 (+30) +334
2018 - 28.1820 (+15) +19

2017 - 26.5389 (+3)
2016 - 25.7036 (+1)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 16:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Что за позитив на межбанке?
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 16:20

  greenozon написав:28.39
Юнекс онлайн


При этом можно купить не только 100 долларов! :D
Юнекс радует - последнее время для покупки пользуюсь только этим банком. Всегда самый лучший курс и снятие в кассе без проблем и комиссии!
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 16:32

  Captain Obvious написав:Что за позитив на межбанке?

15:46
"Укргазбанк" вышел с крупной продажей валюты незадолго до окончания торгов. Этим и объясняется такое проседание котировок, которые на моменте опустились ниже 28,35 и "бидами", и "офферами"
Ivanhoe
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 16:40

  Captain Obvious написав:Что за позитив на межбанке?

Вашим валютным депо закрыли всех желающих на МБ,так что слава зе,стабильность,ты видишь как они нервничают,когда ты выражаешь своё мнение?(с) :mrgreen:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 16:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

За даними Міністерства фінансів, 20 жовтня за результатами проведення аукціонів з розміщення ОВДП до держбюджету було залучено 7,15 млрд грн, у т.ч.
- 52,7 млн дол - під 3,5% з погашенням 21.10.2021;
- 1,74 млрд грн - під 10,22% з погашенням 29.09.2021;
- 3,92 млрд грн - під 7,3% з погашенням 27.01.2021.

Тоска зеленая, как и на МБ. Движение есть, прогресса - нет
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 17:57

  Captain Obvious написав:Что за позитив на межбанке?


наверное продавцы послушали позитивное выступление нашего любимого президента и решили сливать валюту под ноль :lol: :lol:
вон даже некоторые приобрели немного грн-овгзшек на годик под 10% :mrgreen:
Зеленой плесени - НЕТ !! :mrgreen:
Кофе идешь пить ? :D ... Че ты замолчал, аааа ? / Де ж ти, голубе сизий, взяв ці гроші? / Оцените красоту игры. Мы их развели как котят! / Апомнитесь! Апомнитесь! И прекратите эти бесчинства! /
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 18:17

  Сибарит написав:Анализ ликвидности светит покупку регулятором 5.2 млн. Участниками рынка НБУ замечен не был, но мы уже пару раз наблюдали по-настоящему тайные интервенции. Будем ждать дополнительной информации.


Пообщался со знающими людьми, задал вопрос. Говорят: "Нет, это не интервенция тайная. Это типа выдача кредита в счет рефинанса". Какая-то мудреная операция.
Так ли это? Проверить сможем только в пятницу. Но Нацбанк в последнее время реально затихарился и не высовывается.

По сегодняшнему дню. "Нафтогазу" понадобилась гривна для проплат. Вышел поздно, покупателей осталось мало, а он выставил сразу миллионов 10, потом еще пятерку. Ну и провалил рынок.
Да, не исключено, что "Нафтогаз" и ОВГЗ подкупил немного. Это уже послезавтра станет ясно-понятно.
Востаннє редагувалось Искатель в Вів 20 жов, 2020 18:18, всього редагувалось 1 раз.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 18:18

Alex2007
просто пацанами овладели фаталистические настроения.
выборы прос..ны, резервы худеют, в долг не дают, да и ну его.
вон ДФС бедность уже поборола:
http://финбаланс.ком.юа/news/dps-ochik ... 5-mlrd-hrn
через 4 недели - всё равно на локдаун. курс, ставки, бюджет... - какая разница?
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 18:27

Сегодня состоялся аукцион по размещению ОВГЗ. Всего было привлечено 5,7 млрд.грн + 52 млн.дол.

По коротким было привлечено 4 млрд.грн. Но это трудно назвать аукционом если было подано 2 заявки, из которых одна на 4 млрд. Тут к гадалке не ходи, это был гос.банк. Ставка выросла на 0,11 п.п. до 7,3%

По годовым было некое подобие аукциона. 10 заявок, 9 удовлетворили. Привлекли 1,7 млрд.грн. Средневзвешенная ставка выросла на 0,22 п.п. до 10,22% Отсечка была по 10,3%

По валюте ничего интересного. Ставка 3,5% уже целый год без изменений. Привлекли 52 млн.дол. Тут один интересный момент , заявок было подано 46 штук, вот так выглядит аукцион, а не 1-2-4 заявки.

Как видно по графику, ставки привлечения по гривне после провала в июле, с августа начали свой постепенный рост. Ну а как может быть по другому, если никому кроме гос.банков гос.долг Украины не интересен. Нерезы с февраля продолжают свое бегство и вывели уже 49 млрд.грн.

Остается актуальным вопрос, как Минфин собирается закрывать дыру в 200 млрд.


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Живите своим умом!
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