Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з...............20.10.2020...........21.10.2020 дата розрахунку..............19.10.2020............20.10.2020 Євро.................................33,4343.................33,5044...+0.21% Долар США......................28,3762.................28,3707...-0.02% После полудня курс практически не изменился. Открылись на уровне вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. Наскоро хлебнув кофе, опустились на полкопейки. После 11, когда на рынок вышли основные игроки, опустились на копейку. Немного постояв на месте, к 12 приподнялись на копейку. Справочный курс встретили котировками 28.3700 - 28.3900, что на полкопейки ниже открытия. Евро на открытии слегка просел, а потом пошел в рост. Перед обедом опустились на полкопейки, а после обеда приподнялись на те же полкопейки. Вся дневная динамика уместилась в 1.5-копеечный диапазон. Евро в обед остановил рост и даже немного отошел от максимумов. Официальный курс встретили котировками 28.3700 - 28.3900. За день опустились на 0.5 копейки.
Этот день в истории: 2019 - 25.0351 (+30) +334 2018 - 28.1820 (+15) +19
За даними Міністерства фінансів, 20 жовтня за результатами проведення аукціонів з розміщення ОВДП до держбюджету було залучено 7,15 млрд грн, у т.ч. - 52,7 млн дол - під 3,5% з погашенням 21.10.2021; - 1,74 млрд грн - під 10,22% з погашенням 29.09.2021; - 3,92 млрд грн - під 7,3% з погашенням 27.01.2021.
Тоска зеленая, как и на МБ. Движение есть, прогресса - нет
Captain Obvious написав:Что за позитив на межбанке?
наверное продавцы послушали позитивное выступление нашего любимого президента и решили сливать валюту под ноль вон даже некоторые приобрели немного грн-овгзшек на годик под 10%
Зеленой плесени - НЕТ !! Кофе идешь пить ? ... Че ты замолчал, аааа ? / Де ж ти, голубе сизий, взяв ці гроші? / Оцените красоту игры. Мы их развели как котят! / Апомнитесь! Апомнитесь! И прекратите эти бесчинства! /
Сибарит написав:Анализ ликвидности светит покупку регулятором 5.2 млн. Участниками рынка НБУ замечен не был, но мы уже пару раз наблюдали по-настоящему тайные интервенции. Будем ждать дополнительной информации.
Пообщался со знающими людьми, задал вопрос. Говорят: "Нет, это не интервенция тайная. Это типа выдача кредита в счет рефинанса". Какая-то мудреная операция. Так ли это? Проверить сможем только в пятницу. Но Нацбанк в последнее время реально затихарился и не высовывается.
По сегодняшнему дню. "Нафтогазу" понадобилась гривна для проплат. Вышел поздно, покупателей осталось мало, а он выставил сразу миллионов 10, потом еще пятерку. Ну и провалил рынок. Да, не исключено, что "Нафтогаз" и ОВГЗ подкупил немного. Это уже послезавтра станет ясно-понятно.
Востаннє редагувалось Искатель в Вів 20 жов, 2020 18:18, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007 просто пацанами овладели фаталистические настроения. выборы прос..ны, резервы худеют, в долг не дают, да и ну его. вон ДФС бедность уже поборола: http://финбаланс.ком.юа/news/dps-ochik ... 5-mlrd-hrn через 4 недели - всё равно на локдаун. курс, ставки, бюджет... - какая разница?
Сегодня состоялся аукцион по размещению ОВГЗ. Всего было привлечено 5,7 млрд.грн + 52 млн.дол.
По коротким было привлечено 4 млрд.грн. Но это трудно назвать аукционом если было подано 2 заявки, из которых одна на 4 млрд. Тут к гадалке не ходи, это был гос.банк. Ставка выросла на 0,11 п.п. до 7,3%
По годовым было некое подобие аукциона. 10 заявок, 9 удовлетворили. Привлекли 1,7 млрд.грн. Средневзвешенная ставка выросла на 0,22 п.п. до 10,22% Отсечка была по 10,3%
По валюте ничего интересного. Ставка 3,5% уже целый год без изменений. Привлекли 52 млн.дол. Тут один интересный момент , заявок было подано 46 штук, вот так выглядит аукцион, а не 1-2-4 заявки.
Как видно по графику, ставки привлечения по гривне после провала в июле, с августа начали свой постепенный рост. Ну а как может быть по другому, если никому кроме гос.банков гос.долг Украины не интересен. Нерезы с февраля продолжают свое бегство и вывели уже 49 млрд.грн.
Остается актуальным вопрос, как Минфин собирается закрывать дыру в 200 млрд.