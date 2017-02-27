zzzzzz написав:По годовым было некое подобие аукциона. 10 заявок, 9 удовлетворили. Привлекли 1,7 млрд.грн. Средневзвешенная ставка выросла на 0,22 п.п. до 10,22% Отсечка была по 10,3%
По валюте ничего интересного. Ставка 3,5% уже целый год без изменений. Привлекли 52 млн.дол. Тут один интересный момент , заявок было подано 46 штук, вот так выглядит аукцион, а не 1-2-4 заявки.
Не уверен, что полсотни заявок с одинаковыми ставками - это эталон аукциона 10 заявок с разбросом ставок от 10 до 10.50 выглядят значительно более рыночно. С короткими действительно совсем не понятно. Госбанк вполне мог бы выкатить несколько заявок с договоренной средней доходностью, чтобы акцион выглядел как настоящий. Почему-то этого не происходит.
zzzzzz написав:Как видно по графику, ставки привлечения по гривне после провала в июле, с августа начали свой постепенный рост. Ну а как может быть по другому, если никому кроме гос.банков гос.долг Украины не интересен.
Возьмите графики ставок за 2 года, а не за 1, все будет выглядеть не так трагично Трудно ожидать, что какой-либо актив будет иметь постоянную динамику. На фоне тенденций в мировой экономике ставки выглядят пока вполне пристойно. Наш госдолг вполне может быть интересен нашим банкам (не только госам), т.к. с нормальными активами напряженка, а ставки по облигациям выше, чем дает НБУ. В целом, привлечение выглядит вполне плановым. Истерики не видно.
matroSkin написав:Тоска зеленая, как и на МБ. Движение есть, прогресса - нет
Сибарит да кто ж против тишины и поскучать? но на фоне метаний форекса, громких "вербальных интервенций" с трибуны ВР и прочего, такая затухающая кардиограмма с ходом в 1.5 коп.(когда форекес по 20 коп. за сессию выдает), выглядит, да еще и на предвыборной неделе, как-то противоестественно. Или Вы разделяет мнение п. Данилишина, что рынок в октябре так тонко самосбалансировался?
matroSkin написав:Или Вы разделяет мнение п. Данилишина, что рынок в октябре так тонко самосбалансировался?
Я не слежу за его мнениями. Рынок действительно выглядит слишком спокойным, но каких-либо признаков насилия я не вижу. Вижу постоянное присутствие на рынке крупного покупателя, который последнее время действует очень осторожно, выкупает все при малейшем движении вниз, но вверх не загоняет. Постоянный крупный продавец до сегодняшнего вечера тоже вел себя прилично. Когда на рынке появляется несколько игроков, котрые не спешат, это вполне может сгладить колебания.
Данилишин спрогнозував, чи буде ослаблення курсу гривні
......відсутність фундаментальних тенденцій до послаблення курсу гривні.Обсяг гривневих ОВДП у власності нерезидентів станом на 20.10.2020 становив 78,5 млрд. грн., знизившись на 723 млн. грн. за плинний тиждень, що свідчить про майже 2-разове уповільнення порівняно з попереднім тижнем.Водночас банки нарощують вкладення в ОВДП. За тиждень обсяг ОВДП у власності банків зріс на 2,9 млрд. грн. (з початку жовтня – на 14,6 млрд. грн) та на 20.10.2020 становив 441,8 млрд. грн або 50% від загального обсягу ОВДП в обігу. З одного боку, це спрощує залучення Урядом коштів для рефінансування поточної заборгованості та фінансування дефіциту бюджету у період кризи (з початку року Міністерством фінансів було розміщено на відкритому рикну ОВДП на суму 145,7 млрд. грн), з іншого – обмежує спроможність банків до кредитування реального сектору економіки.Водночас ресурсна база банків продовжує зростати: у вересні обсяг гривневих депозитів корпоративних клієнтів банків зріс на 5,1%, домогосподарств – на 1,8%. Разом зі значним запасом ліквідності у банківській системі (171 млрд. грн станом на 20.10.2020 на коррахунках та у депозитних сертифікатах) та зниженням процентних ставок за новими гривневими корпоративними кредитами майже удвічі порівняно із середньорічним значенням 2019 року (до 8,9% у вересні), це за інших рівних умов створює можливості для нарощування кредитування економіки країни.....обмежений простір для подальшого підвищення рівня зайнятості.....
А вот что пишут наши уважаемые научные работники из института эволюционной экономики: Одним из основных трендов экономики Украины в 2019 г. был продолжающийся в ней с 1990-х годов латентный кризис. Среди его основных причин – отсутствие инвестиционных процессов и отсутствие достаточного накопления капиталов, способного развить промышленный потенциал, обеспечить национального потребителя достаточным предложением товаров и услуг (отечественного производства).Национальный банк дожал деловую активность до минимумов темпов промпроизводства, сельхозпроизводства и инфляции.
И вот еще от ИЭЭ: Правительству, а главное Национальному банку очень повезло с началом пандемии в конце 2019 – начале 2020 годов, когда появилась вторая причина резкого падения ВВП, уводящая внимание от его первичной причины.Все это можно отнести либо к макроэкономической некомпетентности, либо к политэкономической игре на интересах.
Фундаментальных фактров у него нет.
Клоун.
Тем более сам же пишет о том,что проблемы безработицы никуда не денутся, что кредитование реального сектора под прессом, поскольку вся финансовая система Украины вовлечена в увлекательнейшее занятие - построение пирамиды ОВГЗ.
Небось радуются, что вирус в разгаре и двухнедельный карантин не дает толпам наших заробитчан весело отбыть и пополнять польский бюджет, паралельно стимулируя рост ихнего ВВП.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения. ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
"Крупный продавец" делает всё, чтобы на рынке была тишь и гладь, выползая при малейших попытках качнуть курс. Посмотрим, как оно будет после выборов, ибо есть сомнения, что они вот так на ровном месте похоронят курицу, несущую золотые яйца.
funky77 написав:"Крупный продавец" делает всё, чтобы на рынке была тишь и гладь, выползая при малейших попытках качнуть курс. Посмотрим, как оно будет после выборов, ибо есть сомнения, что они вот так на ровном месте похоронят курицу, несущую золотые яйца.
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Вы говорите загадками. Для неосведомленного человека (для меня) непонятно кто это они, кто курица и яйца в виде чего она несет ? А так конечно красиво разложили.