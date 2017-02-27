Додано: Вів 20 жов, 2020 19:37

Данилишин спрогнозував, чи буде ослаблення курсу гривні......відсутність фундаментальних тенденцій до послаблення курсу гривні.Обсяг гривневих ОВДП у власності нерезидентів станом на 20.10.2020 становив 78,5 млрд. грн., знизившись на 723 млн. грн. за плинний тиждень, що свідчить про майже 2-разове уповільнення порівняно з попереднім тижнем.Водночас банки нарощують вкладення в ОВДП. За тиждень обсяг ОВДП у власності банків зріс на 2,9 млрд. грн. (з початку жовтня – на 14,6 млрд. грн) та на 20.10.2020 становив 441,8 млрд. грн або 50% від загального обсягу ОВДП в обігу. З одного боку, це спрощує залучення Урядом коштів для рефінансування поточної заборгованості та фінансування дефіциту бюджету у період кризи (з початку року Міністерством фінансів було розміщено на відкритому рикну ОВДП на суму 145,7 млрд. грн), з іншого – обмежує спроможність банків до кредитування реального сектору економіки.Водночас ресурсна база банків продовжує зростати: у вересні обсяг гривневих депозитів корпоративних клієнтів банків зріс на 5,1%, домогосподарств – на 1,8%. Разом зі значним запасом ліквідності у банківській системі (171 млрд. грн станом на 20.10.2020 на коррахунках та у депозитних сертифікатах) та зниженням процентних ставок за новими гривневими корпоративними кредитами майже удвічі порівняно із середньорічним значенням 2019 року (до 8,9% у вересні), це за інших рівних умов створює можливості для нарощування кредитування економіки країни.....обмежений простір для подальшого підвищення рівня зайнятості.....А вот что пишут наши уважаемые научные работники из института эволюционной экономики:Одним из основных трендов экономики Украины в 2019 г. был продолжающийся в ней с 1990-х годов латентный кризис. Среди его основных причин – отсутствие инвестиционных процессов и отсутствие достаточного накопления капиталов, способного развить промышленный потенциал, обеспечить национального потребителя достаточным предложением товаров и услуг (отечественного производства).Национальный банк дожал деловую активность до минимумов темпов промпроизводства, сельхозпроизводства и инфляции.И вот еще от ИЭЭ:Правительству, а главное Национальному банку очень повезло с началом пандемии в конце 2019 – начале 2020 годов, когда появилась вторая причина резкого падения ВВП, уводящая внимание от его первичной причины.Все это можно отнести либо к макроэкономической некомпетентности, либо к политэкономической игре на интересах.Фундаментальных фактров у него нет.Клоун.Тем более сам же пишет о том,что проблемы безработицы никуда не денутся, что кредитование реального сектора под прессом, поскольку вся финансовая система Украины вовлечена в увлекательнейшее занятие - построение пирамиды ОВГЗ.Небось радуются, что вирус в разгареи двухнедельный карантин не дает толпам наших заробитчанвесело отбыть и пополнять польский бюджет,паралельно стимулируя рост ихнего ВВП.