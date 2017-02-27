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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6617661866196620

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 209
В діапазоні 26-27
2%
5
27-28
11%
23
28-29
72%
151
Більше 30
14%
30
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 23:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Moneta написав:А на фоне девала за год 20% ?
Банки, которые просто купили доллар и наблюдают за "крахом америки" получили самой красивой в 2 раза больше госов-патриотов. А ведь год еще не кончился.

3 из 4 госов-патриотов очень неплохо себя чувствуют: viewtopic.php?p=5081225#p5081225
Наверно, деятельность банков несколько отличается от попыток обывателя сохранить сбережения.
  Moneta написав:С деполюдьми чуть повеселее, но и они уже все в минусе (кто не успел зафикситься по <27).

Мне неловко лишать Вас удовольствия от злорадства, но в минусе только те, у кого память как у золотой рыбки. Или те, кто постоянно мечется, покупая дорого и продавая дешево.
Да, с начала года девал около 20% (верю на слово).
За год девал чуть больше 13% (с этой же даты), за 2 года девал меньше процента.
Я как деполюдь совершенно не ощущаю себя проигравшим, поскольку не считаю, как лихо мог бы заработать, заранее зная движения курса. На длинной дистанции у меня все хорошо. С валютой на длинной дистанции у меня тоже все хорошо.

Вся острота местных баталий вызвана двумя причинами:
1. Как показала история, на длинных сроках сбережения в разных валютах дают очень близкие результаты, в этом споре нет однозначно правых.
2. Неопределенность темы дискуссии. Надо бы разделять сбережения, инвестиции и спекуляцию. Разделять как при обсуждении стратегий, так и при формировании соответствующих портфелей.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 08:46

  asti написав:Не понимаю, почему нерезы бегут из гривневых ОВГЗ - они что начитались форум и уверовали в девал?!
Но ведь по прогнозу МВФ до 25 года как минимум им нечего волноваться - курс не выйдет за пределы 30...
Даже наоборот! В мвф утверждают, что почемуто в 2022 году курс снизится по отношению к 2020 и 2021 гг. Я часто вспоминаю Польшу 90-х с курсом злотого к доллару с несколькими нулями. А сейчас какой?? 4, 5 или 8 за доллар? Точно не скажу, но в этих пределах.
fin
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 08:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  fin написав:Я часто вспоминаю Польшу 90-х с курсом злотого к доллару с несколькими нулями. А сейчас какой?? 4, 5 или 8 за доллар? Точно не скажу, но в этих пределах.

Надо быть как-то чуть более подкованным в теме, цитата из Википедии: "В 1995 році після досягнутої в 1993—1994 роках фінансової стабілізації була проведена деномінація, в результаті якої номінальна вартість валюти Польщі була зменшена в 10 000 разів."
У нас тоже были миллионы когда были купоно-карбованцы, а сейчас всего лишь 28 гривен за бакс :mrgreen:

К слову у нас денежная реформа была проведена всего на год позже, в 1996. И в начале курс бакса был кажись 2,5.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 09:24

vitaliy_berdinskikh

Від початку гривня була досить міцною валютою - її офіційний курс до долара становив 1,8 грн.
+50грн !
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greenozon
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