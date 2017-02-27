3 из 4 госов-патриотов очень неплохо себя чувствуют: viewtopic.php?p=5081225#p5081225
Наверно, деятельность банков несколько отличается от попыток обывателя сохранить сбережения.
Мне неловко лишать Вас удовольствия от злорадства, но в минусе только те, у кого память как у золотой рыбки. Или те, кто постоянно мечется, покупая дорого и продавая дешево.
Да, с начала года девал около 20% (верю на слово).
За год девал чуть больше 13% (с этой же даты), за 2 года девал меньше процента.
Я как деполюдь совершенно не ощущаю себя проигравшим, поскольку не считаю, как лихо мог бы заработать, заранее зная движения курса. На длинной дистанции у меня все хорошо. С валютой на длинной дистанции у меня тоже все хорошо.
Вся острота местных баталий вызвана двумя причинами:
1. Как показала история, на длинных сроках сбережения в разных валютах дают очень близкие результаты, в этом споре нет однозначно правых.
2. Неопределенность темы дискуссии. Надо бы разделять сбережения, инвестиции и спекуляцию. Разделять как при обсуждении стратегий, так и при формировании соответствующих портфелей.