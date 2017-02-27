Moneta написав:А на фоне девала за год 20% ? Банки, которые просто купили доллар и наблюдают за "крахом америки" получили самой красивой в 2 раза больше госов-патриотов. А ведь год еще не кончился.
3 из 4 госов-патриотов очень неплохо себя чувствуют: viewtopic.php?p=5081225#p5081225 Наверно, деятельность банков несколько отличается от попыток обывателя сохранить сбережения.
Moneta написав:С деполюдьми чуть повеселее, но и они уже все в минусе (кто не успел зафикситься по <27).
Мне неловко лишать Вас удовольствия от злорадства, но в минусе только те, у кого память как у золотой рыбки. Или те, кто постоянно мечется, покупая дорого и продавая дешево. Да, с начала года девал около 20% (верю на слово). За год девал чуть больше 13% (с этой же даты), за 2 года девал меньше процента. Я как деполюдь совершенно не ощущаю себя проигравшим, поскольку не считаю, как лихо мог бы заработать, заранее зная движения курса. На длинной дистанции у меня все хорошо. С валютой на длинной дистанции у меня тоже все хорошо.
Вся острота местных баталий вызвана двумя причинами: 1. Как показала история, на длинных сроках сбережения в разных валютах дают очень близкие результаты, в этом споре нет однозначно правых. 2. Неопределенность темы дискуссии. Надо бы разделять сбережения, инвестиции и спекуляцию. Разделять как при обсуждении стратегий, так и при формировании соответствующих портфелей.
asti написав:Не понимаю, почему нерезы бегут из гривневых ОВГЗ - они что начитались форум и уверовали в девал?! Но ведь по прогнозу МВФ до 25 года как минимум им нечего волноваться - курс не выйдет за пределы 30...
Даже наоборот! В мвф утверждают, что почемуто в 2022 году курс снизится по отношению к 2020 и 2021 гг. Я часто вспоминаю Польшу 90-х с курсом злотого к доллару с несколькими нулями. А сейчас какой?? 4, 5 или 8 за доллар? Точно не скажу, но в этих пределах.
fin написав:Я часто вспоминаю Польшу 90-х с курсом злотого к доллару с несколькими нулями. А сейчас какой?? 4, 5 или 8 за доллар? Точно не скажу, но в этих пределах.
Надо быть как-то чуть более подкованным в теме, цитата из Википедии: "В 1995 році після досягнутої в 1993—1994 роках фінансової стабілізації була проведена деномінація, в результаті якої номінальна вартість валюти Польщі була зменшена в 10 000 разів." У нас тоже были миллионы когда были купоно-карбованцы, а сейчас всего лишь 28 гривен за бакс
К слову у нас денежная реформа была проведена всего на год позже, в 1996. И в начале курс бакса был кажись 2,5.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
секрет долговременной стабильности гривны на мой взгляд был заложен ещё во времена N-кратной девальвации карбованца, который тоже поначалу был стабильным, официальный курс карбованца к доллару составлял 403 крб
А на 1996 год бюджет составлял 2.390 квадриллиона карбованцев. План по дальнейшей девальвации был многократно перевыполнен, поэтому после замены карбованца на гривну она стала стабильной
Востаннє редагувалось Амвросий в Сер 21 жов, 2020 11:05, всього редагувалось 3 разів.
greenozon написав:vitaliy_berdinskikh Від початку гривня була досить міцною валютою - її офіційний курс до долара становив 1,8 грн.
2 сентября 1996 года - в день ввода гривни - офкурс был 1,76.
Сейчас это трудно представить но если бы у нас все эти годы были бездефицитные бюджеты курс до сих пор был бы таким!
Сказочная чепуха. ВВП вообще не вырос бы,хотя он сейчас на плинтусовом уровне. Готовы работать за 2000 грн и содержать свою маму,у которой пенсия будет 500 грн при таких же мировых ценах на всё? А курс скорее реагирует на карантин в доходах бизнеса,люди всё несут в аптеку, "бесплатную медицину" с кварплатой,без эмиссии ничего гривне не угрожает,единственная опасность это пустой бюджет,а так всё нормально,ВВП падает,курс даже может укрепляться,когда нерезы не буянят.
Востаннє редагувалось somilitark в Сер 21 жов, 2020 11:41, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.